Crespín Asesores refuerza sus servicios inmobiliarios para dar respuesta a diferentes demandas en el sector

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

El gabinete Crespín Asesores , la agencia de seguros que dirige Eduardo Crespín García, ha reforzado su cartera de servicios con el objetivo de dar respuestas a las demandas de sus clientes, especialmente en el sector inmobiliario. De esta forma, tras un lustro de experiencia como asesor de seguros Helvetia, Eduardo Crespín afianza esta línea de trabajo "donde existe un gran interés de inversión"."Gracias a nuestra apuesta por la cercanía con el cliente, hemos detectado que existe interés por invertir en vivienda, por eso hemos reforzado este área en los últimos meses, ofreciendo asesoramiento tanto en el proceso de compra-venta de una vivienda, industria o finca agrícola, como en cuestión de seguros", detalló este emprendedor montillano, cuya filosofía de trabajo le llevó a ser reconocido en 2020 comoUna consolidación de sus servicios que ha venido acompañada, asimismo, por una ampliación de su área de influencia por toda la Campiña cordobesa, y otros municipios de la provincia, aunque siempre manteniendo su premisa de "mantener el contacto humano, la sinceridad y a la transparencia en nuestros servicios”."Ha sido precisamente ese contacto constante lo que me ha permitido detectar las demandas que existían en el sector inmobiliario, o también en materia de gestión de comunidades, por eso hemos querido reforzar estos servicios", sostuvo Eduardo Crespín, a la vez que señaló que parte de su éxito reside en un principio claro: "si no lo quiero para mí, no se lo ofrezco al cliente".Una apuesta que viene a sumarse a sus ya consolidados servicios de seguros de salud, hogar y decesos –que en el caso de Helvetia son conocidos como Protección Familiar por las coberturas que conllevan–, además de los productos de ahorro e inversión, protección de vehículos y empresas, que Crespín Asesores desarrolla en colaboración con expertos en la materia con el objetivo de ofrecer un servicio integral a sus clientes.De esta forma, y siempre bajo la premisa de “simple y claro”, desdeparten de la base de adaptar cada uno de sus productos a las necesidades y al perfil de cada cliente. Las oficinas se encuentran en la Avenida de Andalucía de Montilla, frente al BBVA, aunque las personas interesadas pueden también contactar con Eduardo Crespín en el teléfono 650 674 300 o en la dirección de correo