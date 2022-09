Pérez Barquero participa en una misión para potenciar en Brasil el consumo de los vinos de Montilla-Moriles

Referente de la DOP Montilla-Moriles

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Bodegas Pérez Barquero, una de las firmas de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha participado en una misión comercial organizada por Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior con el objetivo de impulsar en Brasil el conocimiento y el prestigio de los vinos de la comarca vitivinícola cordobesa.La misión comercial, que finalizó ayer, ha pretendido impulsar el sector agroalimentario andaluz en el que es catalogado como "el mayor mercado de América Latina", Brasil, un país que ofrece importantes oportunidades de negocio. No en vano, en 2021 el mercado carioca destinó más de 180.000 millones de euros a la adquisición de alimentos y bebidas. Por su parte, Andalucía es la segunda comunidad española en exportaciones agroalimentarias a Brasil, con 34 millones de euros en el primer semestre de 2022 y un crecimiento del 17 por ciento.La misión comercial, que se ha llevado a cabo presencialmente en São Paulo, el dinámico centro financiero de Brasil y una de las ciudades más pobladas del mundo, ha contado con la participación de seis firmas andaluzas de aceite de oliva, vino, vinagre y conservas de hortalizas, entre las que se ha encontrado el Grupo Pérez Barquero, integrado por cuatro bodegas de la DOP Montilla-Moriles: Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y Pérez Barquero.Con el asesoramiento de la Oficina de Extenda en Brasil, las empresas de Andalucía que se han desplazado hasta el país suramericano han podido realizar sesenta entrevistas con representantes de supermercados, importadores y distribuidores de alimentos locales, tanto de forma individual como agrupada, para presentarles su oferta, basada en alimentos diferenciados y de calidad, un nicho que está al alza tras la pandemia."Los productos más buscados en Brasil son aquellos dirigidos a la gran distribución y al 'food service', con precios competitivos", sostienen desde Extenda, para añadir que "la marca es un elemento de valor muy solicitado por los importadores".A su vez, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior reconoce que "la reclusión en el hogar de los últimos años ha producido un aumento de las tendencias de alimentación saludable en Brasil, lo que ha reforzado la tasa de productos frescos, de calidad y mínimamente procesados, con un lugar destacado para las ofertas en los sectores ecológicos, vegetarianos y veganos, en particular por parte de los consumidores de la Generación Z, nativos digitales y bien informados".La acción organizada por Extenda, en la que ha participado Rafael Delgado Ruz, responsable de exportación de Bodegas Pérez Barquero desde 1985, será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, bien a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, o "por medio de cualquier otro programa europeo susceptible de cofinanciar esta acción".El Grupo Pérez Barquero está integrado por cuatro bodegas de la DOP Montilla-Moriles: Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y Pérez Barquero. Desde su fundación en 1905, esta institución, santo y seña de la comarca vitivinícola cordobesa, ha cuidado con la mayor atención y esmero todas las labores que giran alrededor de la creación del vino.Desde la selección de los mejores pagos de viñas –albarizas de la Sierra de Montilla y de Moriles Altos- hasta la recolección, el transporte y la molturación de la uva, Pérez Barquero presta atención a todos los pasos que continúan con la elaboración del mosto nuevo, su cata y su selección, previa al destino final que, según sus características, serán las botas de crianza, en la amplia gama de vinos de la zona: Finos, Olorosos, Amontillados, Palos Cortados y Dulces de Pedro Ximénez.Reconocido con las distinciones más relevantes en el mundo del vino –con las máximas puntuaciones Parker, multitud de premios y medallas en concursos nacionales e internacionales, así como extraordinarias reseñas en las principales guías–, el Grupo Pérez Barquero ha extendido su nombre por todos los rincones del territorio nacional. No en vano, sus vinos, brandis y vinagres se encuentran en más de cincuenta países de los cinco continentes, figurando a la cabeza de los exportadores de vinos de la zona.Asimismo, Pérez Barquero es una de las pocas bodegas españolas distinguidas con el selloque concede la Dirección General de Innovación y Competitividad dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. "Esta distinción demuestra que la I+D+i también es posible en el sector vitivinícola", subraya Adela Córdoba.