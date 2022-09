El Área Sanitaria Sur de Córdoba contará con 11 nuevas ambulancias para urgencias de Atención Primaria

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Área Sanitaria Sur de la provincia de Córdoba contará a partir de este próximo sábado con 17 UVI móviles, durante 24 horas al día, en sus servicios de urgencias de Atención Primaria. Así lo anunció ayer la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, durante su visita al Centro de Salud de Aguilar de la Frontera.Estas unidades móviles de vigilancia intensiva, que están medicalizadas y son atendidas por profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), estarán ubicadas en diferentes municipios del Área Sur , tal y como detalló la delegada, quien explicó que “este nuevo contrato supone una mejora para el Área Sanitaria Sur de la provincia, ya que se va a poder contar con 17 UVI que estarán a disposición durante las 24 horas todos los días del año”, frente a las seis ambulancias UVI de transporte urgente que hasta ahora operaban en la zona.Al mismo tiempo, María Jesús Botella quiso trasladar un mensaje de "confianza" a los vecinos de Aguilar de la Frontera, asegurando que "se trata de un cambio a mejor, ya que antes no se contaba con una UVI localizada en el municipio".En este sentido, la delegada provincial de Salud recordó que en Aguilar de la Frontera había dos ambulancias, pero ninguna de ellas estaba preparada para prestar un soporte vital avanzado como garantizan las UVI.El contrato de transporte sanitario también prevé el transporte no urgente de pacientes que tienen que ir del hospital a su domicilio, pero que no requieren una atención inmediata. "Este transporte no urgente será atendido por siete ambulancias que estarán distribuidas por el Área Sanitaria Sur", apuntó Botella."Aguilar de la Frontera no debe tener ninguna preocupación porque dos de estas siete ambulancias estarán localizadas en Puente Genil, que dista 19 kilómetros, y en Montilla, a 10 kilómetros del municipio”, subrayó la delegada, en referencia a la supresión del servicio de ambulancias en la localidad, una medida que fue rechazada hace dos años por los alcaldes de la Campiña Sur Según la Junta de Andalucía, la localización de estas ambulancias se ha realizado "con criterios profesionales" y atendiendo a las necesidades asistenciales y las distancias y tiempos que se emplean para desplazarse entre los distintos municipios."Además, se ha tenido en cuenta la demanda de ambulancias no urgentes en los últimos años", aseguró María Jesús Botella, quien recordó que en Aguilar de la Frontera ha habido en los años 2020 y 2021, y en lo que va de 2022, "una media de tres avisos al día para las ambulancias no urgentes.Por tanto, a juicio de Botella, “las necesidades estarán perfectamente cubiertas con la ambulancia localizada en Puente Genil y con la localizada en Montilla”. En cualquier caso, concluyó la delegada, “estaremos atentos porque si hay que hacer alguna modificación se hará, ya que lo importante es mantener la calidad del servicio en unas condiciones de igualdad en cuanto a la accesibilidad en los distintos municipios de la provincia”.