Un alergólogo alerta del aumento de casos de urticarias relacionadas con los cambios bruscos de temperatura

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los casos de urticarias en pacientes de todas las edades se han incrementado en las últimas semanas como consecuencia de los cambios bruscos de temperatura. Así lo ha asegurado el doctor Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar, que ha advertido que los episodios de olas de calor duraderos pueden provocar esta mayor incidencia.El doctor García Núñez ha explicado que las urticarias pueden estar relacionadas con los cambios de temperatura tanto por frío como por calor. "Las urticarias por calor se producen por temperaturas extremas en la calle, en playas, en piscinas y en algunos lugares de trabajo, mientras que las asociadas al frío ocurren con cambios bruscos de temperatura, por ejemplo al bañarse en el mar", señala el especialista.Este tipo de urticaria se manifiesta con ronchas y edematización junto con mucho picor. “En los casos más severos puede producirse, incluso, una bajada de tensión por vasodilatación compensatoria, ya que la sangre sale de vasos grandes y va a los vasos pequeños para intentar arreglar el problema”, explica el experto.Por ello, las personas propensas a sufrir este tipo de urticaria "deben tener mucho cuidado porque estas bajadas de tensión pueden causar mareos e, incluso, pérdida de conocimiento", lo que aumenta el riesgo de ahogamiento en aguas poco profundas "por no poder poner el pie para levantarse".La solución para los pacientes que sufren estas circunstancias es, a juicio del doctor García Núñez, "bañarse acompañados, en sitios donde hagan pie y entrando poco a poco al agua, saliéndose cuando noten picores o ronchas en las piernas". Según el especialista, "deben salir del agua y tomar el sol un rato, con lo que mejorarán rápidamente".El doctor García Núñez ha destacado también que otro de los principales motivos de consulta en verano se produce por las denominadas "alergias al sol", referidas por personas que dicen ser "alérgicas al sol" porque, cuando lo toman, se llenan de ronchas. "El problema de estos pacientes es que su piel no metaboliza bien los rayos de sol, haciendo que reaccione de forma alérgica por considerarlo algo dañino y lesivo, a modo de aviso", indica el experto.Este problema de metabolización de los rayos solares suele ser debido, según el alergólogo, a la falta de determinadas vitaminas y de elementos antioxidantes que hay en la piel y que ayudan a metabolizar estos rayos solares dañinos. Por ello, una dieta rica en antioxidantes y vitaminas D y E suele ser suficiente para metabolizar estos rayos, aunque algunos pacientes necesitan una "dosis extra" de vitaminas y antioxidantes.El doctor ha insistido en que "la piel es un órgano más y tenemos que cuidarlo, por lo que hay que evitar irritarla o herirla evitando el agua muy caliente y los geles de baño que resequen mucho". A su vez, es recomendable el uso de crema hidratante para pieles atópicas, que llevan menos colorantes, conservantes, alcohol y perfumes, así como la ingesta de mucho líquido, ya que la piel bien hidratada pica y molesta menos."Si no se cuida la piel pueden aparecer manchas oscuras por hiperpigmentación secundaria a quemaduras solares, manchas blanquecinas pasando por manchas rojas, picores, ronchas, hinchazones de determinadas zonas de la piel, entre otros efectos, junto a una gran reactividad cutánea ante un mínimo desencadenante como puede ser un estímulo físico por frío, calor o presión o por las propias radiaciones solares", advierte el experto.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones.Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.