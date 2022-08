Un grave accidente de tráfico a las afueras de Montilla se salda con seis heridos de diversa consideración

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Un accidente de tráfico registrado en torno a las 7.00 de esta mañana en la carretera comarcal CO-5209, en las inmediaciones de la Fuente de El Grajo de Montilla, se ha saldado con hasta seis heridos de diversa consideración, según han confirmado afuentes de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.El siniestro ha tenido lugar cuando, por razones que no han trascendido, un turismo marca Peugeot y un Land Rover que circulaban por la carretera comarcal CO-5209, una vía que conecta Montilla con Monturque a través de La Vereda del Cerro Macho, han colisionado frontalmente a la altura del kilómetro 10.Tras recibir varios avisos telefónicos, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha movilizado al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a una dotación del Parque de Bomberos de Montilla, adscrito al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, cuyos técnicos han tenido que emplearse a fondo para excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas, una en cada vehículo implicado en el siniestro.Según el primer balance aportado por Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha saldado con seis personas heridas de diversa consideración, dos de ellas de gravedad. De este modo, se han visto implicados en el siniestro cinco varones de 21, 30, 38, 40 y 43 años de edad, así como una mujer que ha sido evacuada al Hospital Comarcal de Montilla y de la que no han trascendido más datos.Por otro lado, varios testigos del siniestro han asegurado que las personas que se han visto implicadas en el siniestro serían, por un lado, cuatro trabajadores que se dirigían a vendimiar a una finca cercana en un Land Rover y dos jóvenes que circulaban en un turismo marca Peugeot, si bien este extremo no ha podido ser confirmado por ninguna fuente oficial.