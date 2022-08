¿Cómo cuidar la salud con el uso de nuevos servicios y productos?

Usos del aceite de CBD



Es un potente analgésico

Actúa como poderoso antiinflamatorio

Sirve como anticonvulsivo

Es antioxidante

Sirve como neuroprotector

Es antiemético (evita las náuseas)

(evita las náuseas) Reduce los niveles de ansiedad

Posee propiedades antipsicóticas

Es un producto inmuno modulador

Reduce las adicciones a drogas como la heroína, la cocaína y las bebidas alcohólicas.

¿A dónde acudir para vencer el alcoholismo?