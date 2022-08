CCOO anuncia medidas contra la empresa que presta el servicio de Ayuda a Domicilio en Baena y Albendín

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Sindicato del Hábitat de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha advertido a Cudoba, empresa que presta el servicio de Ayuda a Domicilio en Baena y Albendín, que "si no cumple el convenio colectivo del sector", se verá obligado a "adoptar otras medidas" para garantizar su cumplimiento, "especialmente, en lo que al pago de las nóminas se refiere".A través de un comunicado hecho público ayer, CCOO recuerda que el convenio establece que el pago de los salarios debe realizarse entre el día 1 y 5 de cada mes, pero "Cudoba se retrasa en el abono todos los meses", llegando incluso a retrasarse un mes y medio. "Este mes, sin ir más lejos, las trabajadoras aún no han recibido sus salarios", denuncia el sindicato."La empresa se escuda en la situación de bloqueo de la licitación del servicio, que obliga a que el pago del mismo tenga que ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Baena mes a mes, para justificar los atrasos", explica el secretario general del Hábitat de CCOO de Córdoba, Antonio Salazar, quien advierte que “las ochenta trabajadoras no pueden pagar las consecuencias de una situación en la que no tienen nada que ver".Según el sindicato, los retrasos son consecuencia de la situación en la que se encuentra el servicio, que no se licita desde el año 2018, cuando caducó la última licitación. Desde entonces, por dos veces, el proceso de licitación se ha paralizado, la última de ellas, después de que el Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobara el pasado 27 de enero por unanimidad el expediente de contratación por tres años con dos prórrogas anuales obligatorias y un importe de más de 10 millones de euros."Este expediente se ha suspendido en tanto se resuelve el recurso que la empresa Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, contra el pliego de cláusulas administrativas que rigen la adjudicación del contrato", precisa CCOO.Mientras tanto, al tratarse de un contrato caducado, el abono de la factura necesita del visto bueno del Pleno, lo que “supuestamente está provocando un retraso en el cobro por parte de la empresa que, a su vez, traslada el retraso a las trabajadoras, que no tienen culpa de esta situación a la que no se debería haber llegado, porque se debía haber licitado en 2018, cuando concluyó la anterior adjudicación”, indica el responsable de CCOO."Una Administración pública, en vez de dar ejemplo de buena praxis, esté generando un daño a las personas más indefensas, que son las trabajadoras, que no pueden permitirse el lujo de cobrar tarde”, denuncia el secretario general del Hábitat de CCOO de Córdoba.El retraso en el abono de las nóminas no es el único incumplimiento del convenio ni la única irregularidad que CCOO ha detectado. “Hay trabajadoras contratadas a tiempo parcial a las que la empresa les divide la jornada laboral en dos e incluso tres tramos, de mañana y tarde, lo que dificulta por no decir impide, la conciliación de vida familiar y laboral”, comenta Salazar, quien afirma que “hay trabajadoras contratadas por menos de 25 horas semanales”.“La empresa no solo paga tarde, sino que paga mal, ya que supuestamente prorratea las pagas extra, cuando en realidad no suma la parte proporcional de estas pagas al salario, sino que las incluye dentro de el mismo, es decir, no las está abonando”, critica el responsable de CCOO quien recuerda que “tampoco se está aplicado la subida del 6,5 por ciento establecida en el convenio y que la Audiencia Nacional ha reconocido en sentencia, una cuestión que no vamos a dejar pasar y que reclamaremos en los tribunales si hace falta”.Por otra parte, el secretario General del Hábitat de CCOO de Córdoba aseguró ayer que la empresa lleva a cabo "modificaciones sustanciales" de las condiciones de trabajo "sin informar ni negociar con la representación legal de las trabajadoras".“Cuando fallece una persona usuaria o se da de baja en el servicio por cualquier otra circunstancia, la empresa reduce la jornada laboral de la trabajadora que atendía a ese usuario, a veces, durante meses, cuando el trabajo de las empleadas no está vinculado al número de personas usuarias”, incide Antonio Salazar.Por todo ello, CCOO advierte a Cudoba que si no reconduce la situación, tomarán las "medidas necesarias" para hacerle cumplir el convenio colectivo. “Las trabajadoras cumplen con su trabajo y ya es hora de que la empresa también cumpla con sus obligaciones”, concluyó Salazar.