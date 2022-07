La Guardia Civil implanta el servicio de Cita Previa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Guardia Civil de Baena ha implantado el servicio de Cita Previa para los ciudadanos que deban acudir a las dependencias de su Puesto Principal para poner una denuncia o realizar otros trámites administrativos de los que se cursan desde un acuartelamiento y que no requieran de una atención prioritaria y urgente.El servicio de Cita Previa de las oficinas de Atención al Ciudadano permitirá reservarun turno de atención personal en las oficinas de la Guardia Civil de Baena, bien para la presentación de denuncias, bien para la realización de cualquier otro trámite de los que se pueden realizar desde el Puesto Principal.Entre las finalidades que persigue este plan destaca la de evitar demoras en las esperas para ser atendidos y ofrecer al ciudadano una mejor atención, al poner a su disposición a un agente especializado a su necesidad específica durante el tiempo necesario, respetando además las prácticas higiénico-sanitarias, al evitar aglomeraciones innecesarias en las dependencias."Este servicio no está recomendado en los casos en los que no es conveniente posponer una denuncia, como sería el de los delitos en los que se haya empleado violencia o intimidación o cuando exista un autor que pueda ser reconocido por la víctima o los testigos", precisaron desde el Instituto Armado.Igualmente, el servicio de Cita Previa tampoco está pensado ante desapariciones de personas o cuando la víctima del delito sea menor de edad o discapacitada. "Si el delito se está cometiendo o se acaba de cometer o cuando se trate de un robo con escalo o fuerza en las cosas, con roturas o fracturas de puertas o ventanas, tampoco será necesario pedir cita previa, al igual que ante delitos relacionados con violencia de género o cuando se trate de hechos que requieran de la pronta presencia de agentes en el lugar de los hechos", precisan desde la Benemérita.Complementado con la presentación de la denuncia a través de la web oficial, el servicio de Cita Previa ayudará a agilizar los trámites y el tiempo empleado por los ciudadanos en la presentación de las denuncias u otros documentos.