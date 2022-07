Emergencias 112 inicia una campaña en redes sociales para tratar de evitar ahogamientos durante el verano

Recomendaciones para un baño seguro



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Emergencias 112 Andalucía ha puesto en marcha una campaña informativa en redes sociales con la etiquetapara evitar ahogamientos y accidentes en zonas de playas, piscinas y pantanos. De esta forma, el servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta se suma a la iniciativa propuesta por la Real Federación Española de Socorrismo y Salvamento."El fin último de esta iniciativa es ofrecer a la ciudadanía una serie de consejos con medidas de autoprotección y recomendaciones prácticas que contribuyan a prevenir posibles situaciones de peligro", detallan desde Emergencias 112 Andalucía.De esta forma, se informará a los ciudadanos a través de los perfiles oficiales del servicio en Twitter, Facebook e Instagram con una serie de infografías, vídeos y píldoras audiovisuales. "La idea es hacer llegar los mensajes de prevención con un lenguaje sencillo y cercano", recalcan.La campañaestá dirigida a todos los públicos y hace especial hincapié en las recomendaciones para proteger a los mayores y a los más pequeños de la casa. Los niños tienen un lugar destacado en esta iniciativa, con un subapartado propio que tendrá la etiquetaLas campañasestán compuestas por consejos a la población para disfrutar de un baño tranquilo, ya sea en zonas de costa, en pantanos o en piscinas. Entre otras cuestiones, se recuerda la importancia de estar acompañado cuando se disfrute del baño o, al menos, de que familiares o amigos sepan dónde se encuentran los bañistas en todo momento. De esta forma, si ocurre algún problema habrá alguien que pueda dar la voz de alarma al 112. Este consejo es especialmente importante en el caso de ancianos y niños."Se recomienda retrasar el baño si se ha comido o bebido en exceso, si nos encontramos fatigados o hemos realizado un esfuerzo físico desacostumbrado", subrayan los promotores de la campaña, que insisten en la importancia de entrar despacio en el agua, "mojándonos primero las muñecas y la nuca, para evitar el contraste de temperaturas"."Si estamos en la playa y no sabemos nadar o lo hacemos con dificultad, lo más adecuado para nuestra seguridad es no alejarnos de la orilla y elegir siempre zonas vigiladas", añaden desde Emergencias 112 Andalucía. En todo momento, se debe respetar el color de la bandera que ondee en la playa. El sistema de banderas funciona igual que un semáforo: la roja significa que el baño está prohibido, la amarilla lo permite pero extremando la precaución y la verde indica que está permitido bañarse.Una vez en el mar, si nos arrastra la corriente lo más importante es mantener la calma y nadar a su favor, sin oponer resistencia a la fuerza del agua. Lo haremos en paralelo a la orilla y una vez fuera de la corriente (o del remolino) saldremos del agua lo antes posible. Si no podemos, haremos señales de auxilio para pedir ayuda al resto de bañistas y jamás haremos bromas en este sentido.Independientemente del lugar que hayamos elegido para refrescarnos, ya sea en una playa, en una piscina o en algún pantano, evitaremos tirarnos de cabeza en lugares desconocidos o de poca visibilidad, ya que puede haber poca profundidad o tener un fondo rocoso.Otro de los consejos que ofrece el sistema de emergencias andaluz para evitar ahogamientos es salirnos del agua si nos encontramos mareados, sentimos vértigos, escalofríos o tenemos sensación de fatiga o malestar y picores en el vientre o en los brazos.Para proteger a los más pequeños de la casa, Emergencias 112 Andalucía recuerda que ningún flotador sustituye la vigilancia y cuidado de un adulto. Además, recuerda que es fundamental mantener una vigilancia activa hacia los más pequeños y estar, siempre, a una distancia próxima para poder actuar rápidamente en caso de emergencia.Para evitar caídas accidentales en las piscinas, se aconseja recoger los juguetes del agua una vez finalizado el juego para evitar así que los niños puedan caerse al intentar cogerlos. Del mismo modo, se aconseja el uso de vallas, lonas o cobertores para mantener la zona acotada e incluso la instalación de alarmas especiales para piscinas.Emergencias 112 Andalucía gestionó un total de 366 incidencias relacionadas con rescates y salvamentos marítimos en zonas de playa y aguas interiores durante el pasado año 2021. La mayoría de ellas se debieron a emergencias ocurridas en zonas de costa (278) y en menor medida, en aguas interiores (88). En ambos casos, los meses con mayor número de avisos fueron agosto (con 63 rescates en playas y 19 en aguas interiores) y julio (con 46 y 15 respectivamente).Por provincias, fue Málaga con 114 incidencias la que tuvo el mayor número de llamadas por este motivo, seguida de Cádiz (106), Almería (65), Sevilla (26), Granada y Huelva (ambas con 21) y por último Jaén (8) y Córdoba (5).Entre los meses de enero y mayo de 2022, el servicio de Emergencias andaluz ha coordinado un total de 78 incidencias relacionadas con el rescate y salvamento en zonas de playa y aguas interiores, de las que 55 fueron en la costa y 23 en el interior. El mes de mayo, ha sido el que ha acumulado más número de avisos al teléfono 112, con un total de 22.Por provincias, Málaga ha tenido 29 emergencias y Cádiz 21; por detrás de estas dos provincias costeras a una distancia considerable se sitúan Almería y Granada, ambas con 10, Sevilla (5) y Huelva (3). En Córdoba y Jaén el Teléfono 112 no ha gestionado sucesos de este tipo en los cinco primeros meses del año.