USTEA alerta de las "temperaturas extremas" que se registran en muchas aulas de centros educativos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) ha denunciado que los centros educativos de Andalucía "no reúnen las condiciones mínimas de salud para docentes y alumnado, tal y como ha quedado demostrado esta semana durante la ola de calor" que, según la organización, ha provocado "temperaturas extremas" en las aulas.En este sentido, el sindicato ha lamentado que la Consejería de Educación no haya previsto "ninguna medida" para paliar las "situaciones de emergencia" que se viven en colegios e institutos. "La única herramienta disponible es un protocolo de 2017", aseguran."No se trata de una situación excepcional, sino de las características habituales del clima en Andalucía. Es por esto que la comunidad educativa luchó por la aprobación de la Ley de Bioclimatización que, a pesar de estar en vigor desde hace dos años, sigue sin aplicarse", ha manifestado USTEA, para añadir que "en los últimos días, raro es el centro en el que no se producen incidentes relacionados con las altas temperaturas".En este sentido, el sindicato ha señalado que, si bien la normativa de seguridad y salud laboral marca que el umbral de estrés térmico está en 27 grados, "en muchos centros se superan ampliamente los 30 grados", por lo que "en estas condiciones es muy complicado concentrarse, el nivel de irritabilidad provoca problemas de convivencia en las aulas y la realización de exámenes no se hace en las mejores condiciones".Así, USTEA recuerda que ya el pasado mes de mayo, tras la primera ola de calor, instó a la Consejería de Educación a prever medidas que anticipasen la situación de calor extremo que son habituales en gran parte del territorio andaluz."A día de hoy, la única herramienta con la que cuentan los centros educativos es un protocolo elaborado en 2017, unas instrucciones obsoletas, muy insuficientes, que descargan la responsabilidad en los centros educativos", lamentan desde USTEA, que advierten que en estas instrucciones también se plantea la posibilidad de flexibilizar el horario escolar, siempre que el centro lo haya incluido en su reglamento de funcionamiento."Más allá de protocolos de emergencia, en Andalucía existe una Ley de Bioclimatización de los centros educativos que sigue sin aplicarse tras dos años desde su publicación y entrada en vigor", denuncia USTEA, que aclara que se trata de una ley integral que contempla medidas como la instalación de dispositivos de energía sostenible, aislamientos para la eficiencia energética, ubicación de arboleda en patios y zonas exteriores, cubiertas vegetales para la climatización natural y otras."El Gobierno de la Junta y su Consejería de Educación mantienen que se están llevando a cabo actuaciones de bioclimatización, como la instalación de refrigeración adiabática, basada en vapor de agua en 430 de los más de 7.000 centros educativos andaluces", señala USTEA, que sostiene que esta medida "no es, en modo alguno, aplicar la Ley de Bioclimatización", como tampoco lo es la instalación de pérgolas y lonas provisionales en algunos colegios de Infantil y Primaria por los ayuntamientos, en colaboración o no con la Administración andaluza ·y siempre tras las protestas de familias y sindicatos".Por ello, USTEA ha exigido a la Consejería de Educación que "asuma sus responsabilidades" y "tome inmediatamente medidas" para proteger a la comunidad educativa. "No pueden volver a repetirse estas situaciones y no debe pasar ni un día más sin que se aplique la Ley de Bioclimatización que tanto esfuerzo costó a la comunidad educativa", insisten.