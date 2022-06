La Junta y los sindicatos se conceden 48 horas para llegar a un acuerdo "tangible" sobre la macroárea

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, junto con los representantes sindicales presentes en la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba y el comité de empresa del Hospital de Montilla, se han concedido un plazo de 48 horas –a contar desde la mañana de hoy– para alcanzar un acuerdo sobre el futuro de la macroárea sanitaria para esta zona de la provincia, y que concentra en una misma estructura de gestión a los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genial, así como los diferentes centros de Atención Primaria.De esta forma, y tras la reunión mantenida en el día de ayer con el viceconsejero de Salud, Serafín Romero, junto a la delegada provincial, María Jesús Botella, y el gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro, los sindicatos confían en que se alcance "un acuerdo tangible que permita dar solución a las dificultades que ha generado la macroárea"."Tras esta reunión se ha abierto un diálogo que hasta ahora era inexistente y que nos ha permitido trasladar esas dificultades generadas por la macroárea, tanto en la atención sanitaria como en la llegada de profesionales", ha señalado Rafael Osuna, presidente de la Junta de Personal, quien ha indicado que no será hasta el próximo viernes, una vez cumplido el plazo para alcanzar un acuerdo, cuando se plantee continuar o no con las movilizaciones previstas, y que hoy.De esta forma, si bien desde la Junta Personal indican que el viceconsejero trasladó "su incapacidad de prometer nada al estar en un momento preelectoral", el objetivo es avanzar hacia un acuerdo "en el que se exprese la voluntad de la Consejería para dar una solución a la complicada situación que se vive en el Área Sanitaria Sur de Córdoba"."Desde los sindicatos ya se ha hecho un análisis claro de como solucionar la situación generada por una macroárea que no convence ni a los profesionales, ni a la ciudadanía, por tanto en lo único que podemos ser flexibles es en la línea temporal, pero no en cuál debe ser la solución", ha adelantado, con todo, Osuna.