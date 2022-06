La AUGC celebra la condena de prisión para un vecino de Baena que amenazó de muerte a un guardia civil

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Asociación Unificada de Guardia Civiles ha mostrado su satisfacción por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena en la que se condena a un vecino como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, por el que se le impone la pena de ocho meses de prisión, tras amenazar de muerte e intentar agredir a un agente asesorado por los servicios jurídicos de AUGC.Según se describe en la sentencia, los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de junio, cuando dos guardias civiles interceptaron en la carretera A-305 un vehículo conducido por un vecino de Baena que carece de permiso de conducir, el cual se mostró muy agresivo y amenazó a uno de los agentes diciéndole “te tengo que matar, te tengo que cortar a trocitos, voy a quemar el coche, voy a quemar la oficina y los calabozos, voy a reventarlo todo, te voy a rajar entero…, que no tienes hombría…, yo a ti te mato..., cuando te pille de paisano te juro que te mato”.Dicha persona tuvo que ser sujetada por los agentes para evitar que les agrediera, y cuando le estaban introduciendo en el vehículo policial intentó propinar un cabezazo al guardia civil al que había amenazado, si bien no lo consiguió. Una vez detenido fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil en Baena, donde se instruyeron diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción, y por atentado a agente de la autoridad.El abogado Álvaro Moreno, que ha asistido al agente, ha declarado que estos hechos y otros similares que se producen habitualmente corroboran lo que AUGC viene denunciando reiteradamente, que existe una tendencia al alza en las agresiones y amenazas contra guardias civiles."La propia dirección general del Cuerpo ha informado que más del 40 por ciento de los accidentes que sufre este colectivo son consecuencia de agresiones físicas, pero desde este bufete vamos a seguir colaborando con AUGC, como llevamos haciendo desde hace muchos años, para defender los intereses de los agentes en situaciones como esta”, ha indicado.Por ello, la AUGC ha insistido en que va a seguir reclamando "incansablemente" que se modifique el código penal para endurecer las penas por este tipo de delitos y se refuerce la protección jurídica tanto a los guardias civiles como a sus familiares ante las amenazas y agresiones que sufren."Cada semana los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredirles, con penas irrisorias e indemnizaciones que en la mayoría de los casos no se pagan al declararse insolventes los agresores", sostienen.