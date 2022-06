La AUGC acusa al Gobierno de ocultar qué unidades del SEPRONA se suprimirán en la provincia de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su malestar ante la "falta de transparencia" mostrada por el Gobierno sobre la existencia de una propuesta para reorganizar el despliegue del SEPRONA en la provincia de Córdoba. Una medida, aseguran, que podría conllevar la supresión de algunas unidades para reagruparlas y ubicarlas en otras localidades, y afectaría a las patrullas de Baena, Rute, Montoro, Peñarroya, Villanueva de Córdoba y Hornachuelos.La AUGC recuerda que hace un mes alertaron de la existencia de dicho documento, una denuncia que impulsó a los diputados del PP Andrés Lorite y María de la O Redondo a registrar una pregunta parlamentaria al Gobierno de España con el objetivo de que aclarase si se estaba estudiando esa supresión de unidades, y cuál sería el motivo para llevarla a cabo."La respuesta del Ejecutivo mantiene la falta de transparencia con la que ha actuado la Guardia Civil en este asunto desde el principio", ha lamentado la AUGC tras la respuesta ofrecida en sede parlamentaria, donde se indicó que el referido estudio "se encuentra en fase de elaboración, por lo que no es posible concretar qué unidad o unidades de dicha especialidad pudieran ser afectadas"."Los guardias civiles afectados siguen sin tener información de ningún tipo, a pesar de que esa medida no solo les afectaría a ellos, sino también a sus familias", han insistido desde AUGC, sobre el estudio de optimización y racionalización de los recursos humanos y materiales de los que actualmente está dotado el SEPRONA, "al objeto de incrementar su nivel de eficacia en la prestación del servicio”, según indicó el Gobierno.Asimismo, el Gobierno señaló que "el objetivo de este estudio es incrementar la eficacia del SEPRONA, incorporando nuevos medios materiales, más tecnológicos, todo ello en el contexto actual de renovación de los medios materiales y de las infraestructuras de la Guardia Civil, cuyo estado era crítico en muchos casos debido al abandono que sufrieron entre 2012 y 2018. Por todo ello, no está prevista una reducción de las actuaciones del SEPRONA, sino todo lo contrario".Sin embargo, AUGC considera "muy decepcionante" dicha respuesta porque "los guardias civiles del SEPRONA en la provincia de Córdoba y sus legítimos representantes deberían tener información sobre un estudio que, cuando se materialice, afectará enormemente a dichos agentes y a sus familias".Por todo ello, con la finalidad de que ese proyecto no se lleve a efecto, AUGC está intensificando su actividad institucional, en el seno de la cual se reunió con el diputado Andrés Lorite, cuyo Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley instando al Gobierno a la paralización de la supresión de los equipos del SEPRONA en la provincia de Córdoba.Además, esta asociación profesional mantendrá contacto con los alcaldes de las poblaciones afectadas, para informarles de lo que conllevaría la materialización de ese estudio.