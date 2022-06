Hasta 4.500 euros por montar un negocio en tu pueblo

Fortalecer la capacidad emprendedora



¿Qué bienes o servicios requieren los municipios? ¿Una cafetería? ¿Un estudio de fotografía, de diseño? ¿O una barbería? Todo depende de las demandas de la población, pero el envejecimiento, la caída de la natalidad o la despoblación rural suponen grandes agravios para generar y mantener negocios en los pequeños municipios u aquellos otros que están perdiendo población.En la provincia de Córdoba son 64 localidades las que se enfrentan al reto demográfico bien por haber perdido población o ser municipios de menos de 5.000 habitantes. Para enfrentarse a esta situación la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), promueve el proyecto, que cofinancia el Fondo Social Europeo, en sus dos vertientes: ely elEl primero concede una ayuda anticipada de 4.500 euros dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años que monten su empresa en una de esas localidades; y elofrece seis cursos gratuitos para jóvenes con los que fortalecer sus capacidades emprendedoras.“Entre las ventajas que pueden tener los jóvenes que accedan a esta convocatoria de subvenciones es que las ayudas llegarán a ellos de una forma anticipada. ¿Eso qué quiere decir? Que el joven va a contar con esos recursos con anterioridad al desarrollo de su actividad, algo que, estoy convencida, le va a generar tranquilidad a la hora de emprender su proyecto de futuro”, dice la presidenta de Iprodeco, Dolores Amo.De hecho, esa es la principal diferencia respecto a la anterior convocatoria que hacía la concesión a posteriori y requería mucha más documentación. Ahora los jóvenes demandantes de la ayuda tienen que justificar la acreditación de la actividad efectiva. “En cuanto se resuelva positivamente se les hace una transferencia de la ayuda”, dice Amo, quien comenta que esos 4.500 euros responden al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional durante 6 meses.¿Qué ocurre con aquellos jóvenes que todavía no se sienten seguros para dar el paso a montar su negocio? Otra de las vertientes deles el, que ofrece a esos jóvenes –entre 16 y 30 años– formarse de manera gratuita en ramas como la sanitaria, la restauración, el comercio o la actividad deportiva.“Este es un proyecto ‘hemano’ del Crea, que intenta fortalecer la capacidad emprendedora de esos jóvenes que todavía no se sienten seguros para dar el paso de crear su empresa”, apunta la presidenta de Iprodeco, que explica que se plantean seis cursos de 300 horas de duración (200 serán en materia específica del curso y 100 sobre autoempleo).En concreto, se impartirád en Peñarroya-Pueblonuevo; en Posadas se desarrollará; Priego de Córdoba acogerá el curso, y en La Rambla se impartirá este curso especializándose en las nuevas tecnologías.El cursotendrá lugar en Villanueva de córdoba y el deen Villafranca de Córdoba. Todos ellos se desarrollarán durante tres meses, de lunes a viernes, en horario de mañana en distintos municipios de la provincia desde finales de agosto.Amo ha comentado que “cada acción formativa tendrá un máximo de 12 personas, siendo la modalidad elegida la presencial. Además, se le exige al alumnado una asistencia mínima del 90 por ciento. Por ello y para facilitar el traslado, se les abonará una ayuda de hasta 807 euros (13,45 euros por persona formada y día de asistencia) al finalizar la formación”.Ambas iniciativas, que se enmarcan dentro en el Programa Operativo de Empelo Juvenil del FSE. Ayudas EMP-POEJ, se dirigen a jóvenes que residan en una población cordobesa menor a 5.000 habitantes, o entre 5.001 y 10.000 que tengan un saldo demográfico negativo. También se les requiere a los solicitantes que estén en situación de desempleo, inscritos en el programa de Garantía Juvenil y que no estén integrados en los sistemas de educación o formación. Se pueden solicitar hasta el 15 de julio en