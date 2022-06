FACUA Córdoba denuncia que la Junta "compromete la seguridad" de la estación de autobuses de la capital

Inacción de la Junta

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FACUA Córdoba denuncia que la Junta de Andalucía ha dejado sin vigilancia la estación de autobuses de la capital "comprometiendo la seguridad de usuarios y trabajadores", como consecuencia de la reducción del personal por parte de la empresa concesionaria.La asociación recuerda que ya se ha dirigido en diversas ocasiones al Gobierno autonómico debido a la. La última, el pasado 15 de febrero, una denuncia a la que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ni siquiera ha dado respuesta a pesar de que han pasado ya más de cuatro meses.Así, FACUA Córdoba denuncia que aparte de permitir que el servicio de información abra a las 9.00 de la mañana, dejando los primeros servicios interurbanos e interprovinciales sin atender, ahora la estación ve mermada su vigilancia debido a una reducción del personal "que deja esta labor en manos de un solo profesional para las tres plantas de la instalación y las dársenas". "Y todo a pesar de que el Pliego de Condiciones Técnicas obliga a tener en la estación tres vigilantes", sostiene FACUA.La obra que anunciaba la Consejería de Fomento, hace ya seis meses como finalizada, obliga además a prestar un servicio especial en la puerta de salida de autobuses al ser esta la única habilitada para el acceso y salida de autobuses.Igualmente la asociación critica lo que está ocurriendo con los servicios de facturación y consignas, que siguen cerrados haciendo que el personal de seguridad se encargue de estos menesteres cuando no es su cometido.FACUA Córdoba critica una vez más que las empresas concesionarias dejan en manos del azar la seguridad de la estación de autobuses de Córdoba mientras la Junta sigue inoperante. Además ve lamentable que el Gobierno andaluz lleve años sin promover un Pliego de Condiciones Técnicas para la nueva adjudicación de la estación, hecho que se produjo en el año 2019 aunque esta concesión actual pueda ampliarse hasta cinco años más.La asociación considera alarmante que la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio no haya detectado estas deficiencias o, al menos, no se haya pronunciado sobre el asunto tomando las medidas necesarias.FACUA Córdoba recuerda que la normativa obliga a la concesionaria a presentar un informe trimestral desde la fecha del contrato y durante toda su duración, donde se contemplen las actuaciones de conservación y mantenimiento realizadas durante el periodo correspondiente.Por último, FACUA Córdoba lamenta la inacción de la Inspección de Transportes –adscrita a la Consejería–, que está permitiendo la vulneración de los derechos de los usuarios de la estación al no garantizar que la empresa concesionaria cumpla con sus obligaciones (información, higiene, mantenimiento, seguridad, etc.) y no sancionarla conforme a la normativa vigente al detectar una vulneración de la misma, algo que viene denunciando FACUA Córdoba desde el año 2016.