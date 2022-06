Calvo acusa a Moreno Bonilla de "abrir las puertas al fascismo" en Andalucía "a cambio de las mujeres"

Cero financiación en Igualdad

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La presidenta de la Comisión Parlamentaria de Igualdad, Carmen Calvo, afirmó ayer en Baena durante la celebración de un encuentro sobre Igualdad que este domingo “se le truncarán los planes a Feijóo en Andalucía” porque la comunidad “no es moneda de cambio” y “ya hemos visto cómo Moreno Bonilla es quien le ha abierto las puertas al fascismo español a cambio de nosotras”.Antes de participar junto a la secretaria federal de Igualdad, Andrea Fernández, la candidata Isabel Ambrosio y la senadora María Jesús Serrano en un acto público electoral, Calvo expresó su contento “por estar cuatro mujeres en un mitin en Baena, todassocialistas y feministas y con mando en plaza institucional y orgánico”.La socialista recordó que “obras son amores” y que “el día 20 puede ser tarde, porque hay que preguntarse si hay alguna cosa, una sola, que haya mejorado para las mujeres en estos tres años y medio en Andalucía con el Gobierno del PP con Vox detrás". "Si el 19 se une un partido como el PP, que ha recurrido todas las leyes de igualdad, que hay que recordarle a Moreno Bonilla que él las votó en contra y que eso está en el nivel de la majadería política, a otro partido fascista que niega los asesinatos de las mujeres, estamos perdidas”.Para remediarlo, pidió el voto a las mujeres andaluzas “porque a nosotras nos queda todavía más camino por recorrer que a los hombres, que no retrocedan nuestros derechos, puesto que queremos trabajo y sueldos en función de nuestro currículum y capacidad, y queremos participar en el reparto de poder”.Así, Calvo sostuvo que “no tengo ninguna duda de que el domingo se le tumbarán los planes a Feijóo en Andalucía” porque la comunidad “es moneda de cambio para Feijóo y Moreno Bonilla es quien le abre la puerta a cambio de nosotras al fascismo español”.“Yo espero que las mujeres andaluzas no hayan comprado ese relato, ni tampoco eso que me recuerda a ‘andaluz, ésta no es tu campaña’ para que el PP pase inadvertido”, agregó antes de reconocer que “quiero un presidente trabajador en San Telmo, y esa confianza nos la da Juan Espadas, entre otras razon es porque los socialistas somos grandes gestores”.Asimismo, la ex vicepresidenta del Gobierno remachó que “la política no es un tuit, ni decir soy de Salobreña, ni hacer torrijas, sino algo más serio, que es hacer leyes y proyectos para cambiar las cosas; somos la política en serio frente a los que han venido con mamarrachadas y fanfarronadas”, por lo que alertó de la importancia de la cita electoral del 19J: “Esto no es un paseíllo”.Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE Federal, Andrea Fernández, afeó a Moreno Bonilla que hubiese dejado caer las políticas de igualdad que, a su juicio, lo que necesitan es decisión, financiación y apoyo, “sobre todo cuando hemos sabido que aquí en Andalucía las asociaciones de mujeres han perdido su financiación, en concreto las de lucha contra la prostitución se han quedado a cero euros desde que llegó el PP a la Junta de Andalucía, lo que es gravísimo cuando enfrente el PSOE ha impulsado desde el Gobierno de España una norma para acabar contra la prostitución en España”.Fernández recordó que “todas las leyes sobre igualdad llevan el sello del PSOE” y que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contó con el respaldo de todos los partidos políticos “obtuvo cero financiación” cuando el PP gobernaba en la Moncloa. “Tuvo que llegar el PSOE al Gobierno, y en concreto Carmen Calvo a la vicepresidencia, para dotarlo con recursos y ponerlo en marcha”, por lo que valoró la importancia de votar progresista y apostar por el PSOE el próximo domingo “porque la violencia de género nos cuesta vida”.La candidata socialista por Córdoba, Isabel Ambrosio, recriminó a Moreno Bonilla que haya recortado recursos, asfixiado a las asociaciones de mujeres, estrangulado el Instituto Andaluz de la Mujer y los centros municipales y comarcales de la mujer, “y lo más duro, poner en duda si existe o no la violencia de género y cambiarle el nombre”.“Esto también se vota el 19 de junio para poder recuperar la financiación, desplegar una agenda feminista y avanzar en la abolición de la prostitución”, agregó.Por último, la secretaria general del PSOE de Baena, María Jesús Serrano, afirmó que “en apenas 24 horas la campaña habrá terminado y el domingo estaremos votando” y que “nos jugamos los servicios públicos de calidad y también las políticas de igualdad, que han hecho que avancemos en derechos y oportunidades y que luchemos contra lacras como la violencia de género”.La senadora también apuntó que “debido a que Moreno Bonilla le abrió la puerta a Vox para ser presidente, ha tenido que claudicar en igualdad y hemos retrocedido en derechos” y que para evitarlo, “la mejor manera es votar progresismo y socialismo el próximo domingo”.