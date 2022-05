La Junta de Personal del Área Sur retoma sus protestas contra la nueva macroárea sanitaria de la provincia

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba ha anunciado su intención de retomar las movilizaciones y concentraciones de protesta contra la creación de la macroárea sanitaria para el sur de la provincia de Córdoba. Los profesionales sanitarios insisten en que la integración de los hospitales de Montilla y Puente Genil al órgano de gestión del Hospital Infanta Margarita de Cabra "dificulta la gestión y la atención sanitaria".Una concentración que llega con el ambiente "crispado" entre los profesionales, según apunta la Junta de Personal en un comunicado, "ante la falta de diálogo y de respuesta de la Consejería de Salud" que no responde a las quejas interpuestas por los diferentes sindicatos.En este sentido, recuerdan que tanto la Junta de Personal –integrada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SMA, FTPS y SATSE– como los comités de empresa de los diferentes hospitales rechazaron por unanimidad de todos sus integrantes la propuesta de la macroárea impuesta por el SAS dado que "se hace más difícil y compleja su gestión", lo que favorecerá la fuga de profesionales. "No podemos permitirnos, ni los ciudadanos ni los trabajadores esta fuga ante el déficit de médicos y enfermeras que existe hoy", sostienen los representantes sindicales.Por todo ello, la Junta de Personal asegura que existe una "discriminación" con respecto a la zona sur de Córdoba por parte de la Consejería de Salud "porque existen antecedentes y jurisprudencia gestora que, ante situaciones similares, siempre se ha optado por crear áreas sanitarias de menor tamaño".Con todo, la Junta de Personal señala que no pretende "arrastrar el conflicto a la campaña electoral", si bien insiste en que "será culpa de la Consejería de Salud no haber resuelto esta situación antes, ya que desde mediados de enero estamos trabajando para reconducir el error de crear la macroárea".