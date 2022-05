Javier Vacas es elegido presidente local del PP de Baena

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Javier Vacas ha sido elegido presidente de la Junta Local del Partido Popular de Baena en el congreso ordinario que se celebró en la tarde del viernes, y donde contó con el respaldo de la alcaldesa de Baena Cristina Piernagorda y del presidente provincial Adolfo Molina, además de otros cargos públicos y orgánicos.Vacas manifestó que dar el paso para presentarse a la presidencia de la Junta Local ha sido una decisión muy meditada, y que ha contado con el apoyo y la confianza de la alcaldesa de Baena. “Vengo con ganas, con un equipo que tiene mucha ilusión por trabajar por Baena y Albendín, con las manos tendidas a toda la sociedad, y vamos a remar para que tengamos la mejor alcaldía y que sea del Partido Popular”, dijo.El nuevo presidente local manifestó que su proyecto de partido está basado en la participación de todos los afiliados y simpatizantes. Vacas abogó por la unidad como base fundamental para alcanzar grandes retos y “hacer las cosas bien”. “Quiero un partido vivo, unido, competitivo, con las ideas claras y con proyectos de futuro para poder ofrecer a los baenenses un programa de gestión lógico y real para Baena”, manifestó.Javier Vacas afirmó que “espera y desea” que Cristina Piernagorda vuelva a ser la candidata a la alcaldía de Baena en las elecciones municipales de 2023. “Vamos a trabajar mano a mano para que Cristina siga siendo la alcaldesa de Baena”, afirmó.Por su parte, Adolfo Molina mostró su alegría por asistir al primer congreso del PP de Baena donde hay una alcaldesa del PP, y animó a la nueva Junta Local a tener un partido fuerte y vivo que responda a las necesidades de los ciudadanos.Para el presidente provincial “el momento es muy importante” refiriéndose al 19 junio. “En las condiciones económicas en las que nos encontramos la Junta de Andalucía no podría continuar con un presupuesto que se elaboró en el año 2020; tenemos que tener unos presupuestos funcionando a principios de 2023 para afrontar esta situación económica que nos golpea, y para eso necesitamos tener un gobierno andaluz funcionando este verano”.“Ahora los andaluces tenemos que decidir si seguimos avanzando o retrocedemos al PSOE de siempre”, aseguró y añadió que cree en el proyecto del presidente Juanma Moreno de una Andalucía próspera, que ha dejado de ser noticia por la corrupción para serlo por las exportaciones, los autónomos, el crecimiento, etc. “Cuando vamos con el presidente notamos como todo el mundo quiere estar con él y darle ánimo para seguir adelante; los andaluces quieren seguir avanzando con Juanma Moreno y eso es lo que vamos a tener el 19 de junio”.Molina recordó también que “el cuarto domingo de mayo de 2023 tenemos otra cita con las urnas en las municipales en las que pediremos a los ciudadanos de Baena su apoyo para que confíen en el PP”. “Era algo que pensaban que no sería posible, aquí estamos con mucha humildad, con mucho respeto a los baenenses y a todos los andaluces, pero reconociendo toda la gestión que hemos llevado a cabo”, afirmó.Por su parte la alcaldesa Cristina Piernagorda agradeció al presidente Adolfo Molina y a todos los compañeros del partido a nivel provincial que arroparon a la nueva Junta Local. “Tenemos muchos retos por delante y mucho trabajo por hacer, y vamos a hacerlos con ilusión, con ganas y convencido de que será lo mejor para Baena, como hemos venido haciendo en estos últimos años”, comentó.Piernagorda, como presidenta local saliente, durante su intervención pidió a todos los afiliados que “arropen y ayuden a Javier Vacas, a nuestro nuevo presidente local, tanto como lo han habéis hecho conmigo”, y se mostró dispuesta a seguir adelante “trabajando en equipo” para conseguir grandes cosas para Baena y Albendín.