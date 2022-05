El veterano periodista Gonzalo Pérez Ponferrada asume la dirección del nuevo diario 'Fuentes Informadas'

Fotogramas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FUENTES INFORMADAS

El veterano periodista Gonzalo Pérez Ponferrada, colaborador y miembro del Consejo Editorial de, ha decidido afrontar un nuevo reto en su dilatada trayectoria profesional al asumir la dirección de, un nuevo diario que, en palabras de su máximo responsable, "está pensado y diseñado para el ciudadano crítico que no compra lo que le cuentan de primeras, para quienes quieren conocer la verdad, lo que hay detrás, quién maneja los hilos".Colaborador de la revista cinematográficay de diarios como, Gonzalo Pérez Ponferrada inició su andadura en televisión en el año 1993, formando parte de programas como–presentado por Nieves Herrero–,, de la mano de Xavier Sardá.Subdirector de, la primera cadena europea por satélite dedicada al mundo de la Justicia y del Derecho, Gonzalo Pérez Ponferrada dirigió y presentó durante más de cinco años el programa de entrevistas, donde tuvo ocasión de conversar con personajes de gran relevancia cultural o política.Tras dirigir durante trece años el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Canarias, Gonzalo Pérez Ponferrada puso en marcha su propia agencia de comunicación, Goper Global, concebida para prestar una asesoría integral a los principales despachos de abogados de España.Pregonero de la Feria de El Santo de Montilla en 2009, Gonzalo Pérez Ponferrada presentó en 2012 su primer libro, tituladoy ahora asume la dirección del diario digital, especializado en Periodismo de Investigación."Vamos a dar voz a esas personas que no encuentran un medio para dar su versión que, en muchas ocasiones, está más cerca de la verdad material, la verdad misma, que de la verdad judicial, que a veces no llega ni a rozar esa verdad material", avanza su director, quien desvela su intención de "contar aquello que otros medios no quieren, por lo que sea, o no pueden publicar debido a intereses inconfensables".