Los audios de Rubiales y Piqué ponen en tela de juicio la integridad arbitral

Las últimas horas no han sido sencillas para el jugador barcelonista, Gerard Piqué, y su compañero de conversación, Luis Rubiales, quien también preside la Real Federación Española de Fútbol.El pasado lunes El Confidencial filtró unas conversaciones que se mantuvieron entre estos dos personajes. En dichos audios el actual central del Barça mostraba una oportunidad de negocio a la Federación para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. Las críticas se han sucedido desde entonces, ya que son muchos los periodistas que tachan de ‘poco ético’ al jugador culé, debido a que todavía se encuentra en activo, y que eso podría converger en un conflicto de intereses que a la larga beneficiase al mismo Piqué.Por esa razón, algunos medios ya han comenzado a poner en tela de juicio la posibilidad de que se hayan dado en el pasado algunos ‘favores arbitrales’ hacia sus intereses, lo cual genera desconfianza en aficionados, y sobre todo en aquellos que se dedican al mundo de las apuestas en fútbol y que ahora ven la posibilidad de que quizás algunos encuentros no hayan seguido el curso que deberían. Sin embargo, todo esto son solo suposiciones que el excentral de la Selección quiso zanjar ayer en una rueda de prensa: “Yo no tengo nada que esconder (…) ¿Acaso imaginas (a Juanma Castaño) que los árbitros nos van a pitar a favor? En estos tres años puedes ver si ha habido algún efecto en la competición desde que tenemos un contrato comercial”, explicaba. “No tiene nada que ver una cosa con la otra (…) Estás mezclando las cosas. ¿Qué me estás contando? Aquí ya te digo yo que se separar lo que es un acuerdo comercial, y que evidentemente jamás voy a pedir una ayuda de nada”.Ahora, nuevos audios se han puesto a disposición de la audiencia en los que presuntamente Piqué le pide al presidente de la Federación formar parte en los Juegos Olímpicos. Rubiales ya ha defendido su postura alegando que son conversaciones sacadas de contexto, y que no hay nada ilegal. Lo que es seguro es que la saga todavía no ha finalizado y que los negocios de la empresa Kosmos seguirán trayendo mucha cola.