La Junta de Personal del Área Sanitaria Sur demanda en la Delegación del Gobierno la división del macroárea

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

La Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria Sur y comité de empresa del Hospital Comarcal de Montilla trasladaron hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba sus protestas contra la creación de un macroárea sanitaria para todo el sur de la provincia tras la integración de las agencias públicas sanitarias al Servicio Andaluz de Salud (SAS). De este modo, los representantes sindicales insistieron en establecer en la comarca de la Campiña Sur los mismos criterios que en otros territorios andaluces, creando un área de gestión propia."La actual macroárea sanitaria Sur de Córdoba no sólo no da respuesta a las necesidades de mejora del sistema sanitario público en el sur de la provincia, sino que podría enquistar el actual déficit de especialistas que ya están tensionando la atención sanitaria", señalaron desde la Junta de Personal y el comité de empresa.Por ello, los sindicatos del sector sanitario –CCOO, UGT, CSIF, SMA, SAE, FATE Y SATSE– reclamaron la necesidad de crear dos áreas de gestión diferenciadas, una en la Campiña Sur Cordobesa, y otra en la Subbética. "El delegado del Gobierno, Antonio Repullo tendió la mano el pasado 17 de febrero, abriendo la posibilidad de que la Campiña Sur Cordobesa tuviese área sanitaria propia, un mes y medio más tarde la Junta de Andalucía no ha dado ningún paso en ese sentido", denunciaron.En este sentido, insistieron en que debido al tamaño, las múltiples infraestructuras a gestionar (el Hospital Infanta Margarita, los hospitales de Montilla y Puente Genil, el futuro CHARE de Lucena y más de 30 centros de salud), el volumen de población (más de 260.000 habitantes) y la dispersión geográfico, son "múltiples ingredientes" para desaconsejar esta macroestructura."Es necesario que la Junta establezca un criterio único", indicaron los sindicatos, en referencia a la creación de nuevas áreas sanitarias en municipios como Andújar o el Campo de Gibraltar, "y que en Córdoba se haga precisamente lo contrario".