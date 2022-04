La Diputación abre las convocatorias de ayudas para clubes deportivos, federaciones y colectivos juveniles

Convocatoria para entidades deportivas 2022



Convocatoria para entidades que desarrollen programas para la juventud



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a dos convocatorias de ayudas: la dirigida a clubes y federaciones deportivas y la destinada a asociaciones y entidades que desarrollen programas de ocio y tiempo libre para jóvenes en el año 2022.Con relación a la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Deportivas para la realización de actividades durante 2022, la responsable del Área, Ana Blasco, ha explicado que “el presupuesto de la misma asciende a 450.000 euros y contempla dos líneas de ayudas: la Línea A para clubes y secciones deportivas con sede en la provincia y la Línea B para federaciones deportivas andaluzas que realicen actividades en beneficio de la provincia”.En cuanto a las subvenciones enfocadas a entidades que desarrollan programas de ocio y tiempo libre entre los jóvenes, Blasco ha manifestado que “asciende a 75.000 euros y busca apoyar el desarrollo de actividades para jóvenes de entre 14 y 30 años que se desarrollen en la provincia durante 2022”.“De estas ayudas se pueden beneficiar las asociaciones juveniles, las asociaciones sin ánimo de lucro y cualquier tipo de entidad inscrita en el registro público correspondiente, siempre y cuando su domicilio social esté en la provincia, no en la capital”, ha detallado la diputada.Según consta en las bases de la convocatoria, los clubes deportivos y secciones deportivas deberán estar inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) y tener domicilio social en la provincia, excluyéndose la capital. También las federaciones estarán inscritas en el RAED y deberán desarrollar proyectos que beneficien directamente a la provincia.Blasco ha destacado que “en el caso de la Línea A la subvención concedida no podrá ser superior a 4.000 euros y en la B no podrá superar los 5.000 euros. Sólo se podrá presentar una solicitud por entidad”. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 13 de abril a través del Registro Electrónico como única vía. Los solicitantes deberán aportar junto a su solicitud un proyecto en el que detallarán los objetivos a alcanzar, el fin de la subvención, las actividades contempladas, el presupuesto...Según recogen las bases, el objeto de las ayudas es financiar proyectos en materia de ocio y tiempo libre que vayan dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años y que tengan lugar en los municipios de la provincia durante 2022. La subvención concedida no podrá ser superior a 3.500 euros.Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 6 de abril de manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Diputación. Junto a ella se deberá aportar un proyecto en el que la entidad detallará para qué se pide la subvención, sus objetivos, beneficiarios, el presupuesto desglosado...En ambas convocatorias los criterios de valoración serán la calidad del proyecto presentado, la duración de las actividades, el número de deportistas participantes, el nivel de la actividad y su ámbito geográfico, el rol de la entidad, el municipio sede, la participación por género, los tramos de edad, el presupuesto, la publicidad...