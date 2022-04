Cultura avanza en la investigación de Torreparedones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La viceconsejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Macarena O'Neill, ha mantenido una reunión de seguimiento con la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, y la delegada provincial de Cultura, Cristina Casanueva, para analizar las últimas actuaciones en el yacimiento arqueológico de Torreparedones, cuyo objetivo prioritario es la ubicación topográfica del Teatro Romano, del que hay indicios de su existencia, como el hallazgo superficial de pequeños fragmentos escultóricos o la pendiente topográfica del terreno, y de un probable santuario extraurbano oriental.En este sentido, en colaboración con la Unidad PATRICIA (Patrimonio I+I+C) de la Universidad de Córdoba, se han llevado a cabo en los últimos meses prospecciones geofísicas con técnicas geomagnéticas, y actividades de adquisición de datos a través de la metodología LiDAR, que han permitido delinear estructuras murarias en el yacimiento "que marcan un edificio semicircular con un ancho de aproximadamente 55 m, y que llega a colindar con la muralla perimetral en su vertiente septentrional", tal y como apuntan los técnicos.Con esta actuación, ha destacado O`Neill, se da "un paso más en la investigación y conocimiento de esta zona arqueológica, protegida como Bien de Interés Cultural (BIC), empleando metodologías no invasivas, como la teledetección aérea y prospección geofísica, que nos permitan recabar una mayor información sobre el urbanismo de este yacimiento arqueológico cordobés".De momento, aún se trata de hipótesis pues quedan por realizar nuevas actuaciones arqueológicas. No obstante, se sigue avanzando en el conocimiento del urbanismo de la ciudad no excavada, en la que se han sucedido en los últimos años continuas campañas arqueológicas, que han permitido conocer los hitos urbanísticos más importantes de la ciudad íbero-romana.El yacimiento arqueológico de Torreparedones, conocido también como Castro el Viejo o Torre de las Vírgenes, se ubica entre los términos municipales de Baena y Castro del Río, y está protegido como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica. Constituye un elemento patrimonial de primer orden, siendo los últimos años los que han representado una importante etapa cronológica en la que el conocimiento sobre la ciudad ha progresado considerablemente.Por otro lado, la viceconsejera de Cultura ha agradecido a la alcaldesa de Baena su firme compromiso con la cultura. Y como prueba de ello, ha señalado, la incorporación del Ayuntamiento de Baena a la Red Andaluza de Teatros Públicos y su participación en el ciclo Flamenco Viene del Sur. Asimismo, ha indicado que la biblioteca municipal ha sido beneficiara en las dos últimas convocatorias de las ayudas para la compra de lotes bibliográficos, al tiempo que ha señalado la colaboración del Ayuntamiento de Baena en el expediente para proteger como BIC el toque del tambor de Baena.