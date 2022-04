Caída del pelo en primavera

Cómo saber si tenemos un problema capilar



Hay una gran cantidad de cabellos no sólo en el cepillo sino también en la almohada y también en el desagüe de la bañera después de ducharnos o bañarnos.

Esta caída masiva del cabello se prolonga durante más de 4 semanas.

Además de perder pelo en la cabeza, también notamos caída en otras partes del cuerpo.

El cabello se encuentra más débil y quebradizo y da la sensación de que está lacio y caído.

La caída del pelo no es uniforme y podemos entrever calvas circulares o de forma irregular, es decir, lugares de la cabeza en los que la densidad capilar es menor que en otros.

Consejos desde la farmacia online Vistafarma



Llevar una alimentación equilibrada en la que predominen los nutrientes esenciales que aporten fuerza y vitalidad al cabello, añadiendo a nuestra dieta alimentos ricos en vitaminas de tipo A y B, proteínas y minerales, algo que podemos encontrar en las frutas, verduras, carnes y pescados.

Intentar no exponernos a situaciones de estrés que repercutan en nuestra salud capilar, algo que se ha visto incrementado también con la pandemia vivida por el Covid. Para aliviarlo podemos realizar actividades relajantes como practicar yoga, meditación o practicar ejercicios de respiración que nos ayuden a solventar todos esos problemas con una actitud más positiva y relajada.

Tener una rutina de higiene del cabello en la que se incluyan productos adecuados a nuestro tipo de pelo, recurriendo también a mascarillas y acondicionadores que actúen como un escudo protector.

Evitar el uso continuado de herramientas de calor como planchas, tenacillas o secadores que pueden debilitarlo, así como algunos peinados demasiado tirantes que pueden causar la llamada “alopecia por tracción".

Utilizar cepillos y peines con cerdas y púas suaves que no rompan el cabello en cada pasada ni produzcan tirones, sino que ayuden a desenredar el pelo fácilmente, como los realizados con fibras naturales.

Dormir la cantidad de horas adecuadas para permitir que el cabello se regenere mientras dormimos, ya que es durante la noche cuando la mayoría de las células del organismo se regeneran.

Tomar suplementos nutricionales que nos den ese refuerzo vitamínico que muchas veces no resulta suficiente simplemente con la alimentación y que la nutricosmética sí que puede completar de forma sencilla, práctica y efectiva.