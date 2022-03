La Campiña Sur se suman a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios contra la macroárea sanitaria

Criterio único

Alcaldes y alcaldesas de municipios de la Campiña Sur se sumaron ayer la concentración organizada por el Comité de Empresa del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil en defensa de la Sanidad Pública y en rechazo a la nueva macroárea sanitaria surgida de la incorporación de los hospitales de Montilla y Puente Genil al Área Sanitaria Sur, con el Hospital Infanta Margarita de Cabra como centro de referencia.La presidenta de la Mancomunidad, Francisca Carmona, explicó que es necesario seguir con las movilizaciones, "porque no hemos tenido aún respuesta de la Consejería, en relación a las reiteradas peticiones de reunión con el consejero de Salud"."Por un lado, vamos a seguir insistiendo y, por otro, vamos a seguir apoyando también las reivindicaciones de los profesionales sanitarios que están sufriendo los efectos del nuevo macroárea sanitaria creada por la Junta de Andalucía”, insistió Carmona.En esta línea, la presidenta de la Campiña Sur aseguró que el continuarán con el "firme propósito de no dar un paso atrás en esta reivindicación, ni en que se sigan mermando los derechos de los ciudadanos a una Sanidad Pública digna y de calidad”. "La actual situación está llevando a un debilitamiento del servicio público de salud, a favor de la sanidad privada, y la Junta de Andalucía no nos hace caso, a pesar de que se han presentado 5.500 firmas”, lamentó la presidenta de la Mancomunidad.