Botella reitera su disposición a reunirse con los alcaldes de la zona sur y abordar la situación del Área Sanitaria

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ





La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha mostrado su disposición a reunirse con los alcaldes de la zona sur para trasladarles las apuestas de la Junta por la sanidad pública y argumentar la decisión de mantener el Área Sanitaria Sur como hasta ahora, manteniendo para los hospitales de Montilla y de Puente Genil el Hospital Reina Sofía como referente sanitario, lo que implica que no existirá ningún tipo de colapso en el Hospital Infanta Margarita.La delegada de Salud y Familias ha mostrado su “respeto a los alcaldes” y les ha pedido que “no abandonen su papel de referentes institucionales de sus municipios, a la vez que ha recordado la importancia de una colaboración y un trabajo coordinado y leal entre las administraciones por el bien común de los ciudadanos”.Como ha señalado Botella, “el Gobierno andaluz está trabajando e invirtiendo en la sanidad pública como no se hacía desde hace años” y esto, según la delegada, “se refleja en el incremento del presupuesto en los tres últimos años, habiendo pasado el gasto sanitario por habitante de 1.212 euros en 2018, a 1.460 euros en 2021”.La delegada de Salud y Familias se ha referido igualmente al incremento también de profesionales en un 30 por ciento en los últimos 3 años, así como la mejora de la estabilidad de los profesionales, ya que 2 de cada 3 tienen plaza en propiedad cuando antes de la llegada del Gobierno de Juanma Moreno, sólo la tenían 1 de cada 3.Botella ha hablado igualmente de la mejora de las condiciones laborales, avanzando hacia la equiparación de las retribuciones respecto a las de otras comunidades autónomas, incrementándose en un 34 por ciento la retribución por hora de guardia y un 13 por ciento la de las horas de noche y en festivos, a la vez que se ha consolidado el complemento de exclusividad para todos los sanitarios.La delegada se ha referido igualmente al incremento de la actividad ordinaria de atención primaria en un 29,3 por ciento, o la reducción de listas de espera quirúrgicas en 23.000 pacientes desde diciembre de 2018 a diciembre de 2021.Asimismo ha hablado de la eliminación de la subasta de medicamentos que respondía a “intereses economicistas y no del paciente”, así como a la mejora del calendario vacunal con la inclusión de la vacuna de la meningitis, o el aumento del gasto en vacunas.