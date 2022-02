La Policía alerta de un nuevo método de estafa dirigido a personas mayores que realizan compras a domicilio

.

La Unidad Central de Participación Ciudadana de la Policía Nacional ha alertado de una nueva modalidad de estafa que están sufriendo especialmente las personas de avanzada edad con cierto poder adquisitivo y que han comprado en alguna ocasión a domicilio.Elutilizado por los delincuentes consiste en buscar en bases de datos a personas de avanzada edad, con buenas pensiones y que, en algún momento, han hecho alguna compra de libros o enciclopedias a domicilio, con los cuales contactan con la excusa de hacerles llegar un regalo.Una vez que los estafadores se encuentran en el domicilio de las víctimas, les someten a una persuasión extrema hasta conseguir que firmen créditos abusivos por productos que realmente no quieren y cuyo valor está muy por encima del valor real de mercado.Por todo ello, desde la Policía Nacional recuerdan a las personas mayores y aquellas dedicadas a su asistencia y cuidado, algunas recomendaciones como no abrir la puerta, ni dejar entrar en el domicilio, a personas que manifiesten pertenecer a empresas de suministros del hogar, si no los ha solicitado; o aquellos que manifiesten ser repartidores de alimentos de una gran superficie.Asimismo, señalan que se desconfíe de aquellas personas que le ofrecen remedios milagrosos contra el coronavirus; además de quienes digan ser técnicos, médicos, enfermeros o servicios sanitarios, que acuden a realizarle la prueba del coronavirus o a desinfectar el domicilio; distribuidores de mascarillas y guantes que afirmen representar a la Administración