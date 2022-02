El 112 se consolida en la provincia con un incremento del 8,4% en el número de emergencias gestionadas

Un año en cifras

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, presidió ayer los actos organizados por la celebración del Día Europeo del 112 en la provincia que se desarrollaron durante toda la mañana en el Bulevar Gran Capitán de la capital cordobesa, con una exhibición de operativos de emergencia, unas jornadas de puertas abiertas a las que acudieron un centenar de alumnos de FP en materia de emergencias y protección civil.Antonio Repullo agradeció a la decena de operativos que colaboraron en estas jornadas de puertas abiertas “porque en emergencias, somos una cadena en la que todos sumamos”. En este sentido, Repullo estuvo acompañado por el alcalde de Córdoba, José M.ª Bellido y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz.“El trabajo coordinado entre las distintas administraciones, con las competencias y medios que nos corresponde a cada institución, es fundamental para alcanzar el éxito en momentos críticos. La cooperación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios, comunicación, emergencias o bomberos es el pilar básico ante un dispositivo de esta índole”, apuntó.El delegado del Gobierno destacó la importancia de realizar este tipo de actividades porque “la educación en emergencias no tiene edad y con ello contribuimos a invertir en seguridad y a conformar una sociedad más resiliente”. Tal y como recordó, “los alumnos que nos han visitado han podido conocer de primera mano cómo se gestiona una emergencia y a los operativos que intervienen en ella, porque difundir prevención es otra de las máximas del 112”.“Se cumplen 20 años desde que echamos a andar, dos décadas de servicio a la ciudadanía en el que el número único de emergencias se ha convertido en un referente de seguridad para todos los cordobeses y para los que nos visitan cada año”, precisó el delegado. Durante este tiempo, según recordó Repullo, el 112 “siempre ha estado ahí para acercar los servicios de emergencia a la población en cualquier circunstancia”.Así, subrayó la función coordinadora del Teléfono Único de Emergencias “que ha sabido dar respuesta a los avisos ordinarios como asistencias sanitarias, accidentes de tráfico o incendios. No en vano, recordó el papel clave que el 112 ha tenido en la coordinación de grandes emergencias que han tenido lugar en la provincia, como el incendio forestal registrado el pasado verano en Villaharta que obligó a la activación del nivel 1 del Plan de Incendios Forestales de Andalucía en su fase provincial.“El 112 estuvo acompañando y solventando todas estas situaciones, tranquilizando y dando aliento a los afectados al mismo tiempo que realizaba su función coordinadora con el resto de los operativos, porque tenemos muy presente que nuestra misión es estar al servicio del ciudadano”, precisó Antonio Repullo.Para el delegado, las estadísticas del servicio del 112 en la provincia ponen de manifiesto la confianza de la ciudadanía en este sistema integral. Así, durante el pasado año el 112 se atendieron una media diaria de 750 llamadas de las que 152 eran emergencias, un 8,4 por ciento más que las incidencias coordinadas durante el ejercicio anterior.Las asistencias sanitarias coparon la mayor parte de los avisos al Teléfono Único de Emergencias (53,7%). Le siguen los casos relacionados con la seguridad ciudadana (16%); las incidencias de tráfico (6,6%), los incendios (5,2%) y los accidentes de circulación (4,9%).El Teléfono 112 es gratuito, público y multilingüe al que se puede acudir para cualquier tipo de eme3rgencia (sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana, etc.) cualquier día del año y a cualquier hora. Con una simple llamada, el ciudadano recibe toda la ayuda que necesita ante cualquier situación de urgencia y emergencia.