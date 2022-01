FACUA denuncia la anulación de multitud de citas para la tercera dosis contra la covid-19 "sin previo aviso"

El SAS sigue sin establecer un sistema de alerta



REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL





La organización de consumidores FACUA-Andalucía ha denunciado que la Junta no haya protocolizado un mecanismo de aviso a todos los ciudadanos a los que se les ha anulado la cita de la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 tras un error informático en el sistema de solicitud. De igual forma, exige explicaciones al Gobierno andaluz sobre qué ha ocurrido y por qué no se está avisando a los afectados con anterioridad.Según explica la organización, hace unos días la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía abrió un módulo de citación para suministrar la tercera dosis a personas que se encontrasen fuera de la estrategia de vacunación de refuerzo, es decir, los mayores de 58 años y el personal sanitario. "No obstante, y para sorpresa de muchos de los usuarios que están acudiendo a vacunarse, éstas se han anulado sin previo aviso", sostienen desde FACUA Andalucía.Así, según señalan desde la organización de consumidores, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud en su web, se trata de un "error informático" en el sistema de solicitud lo que ha permitido sacar cita para la tercera dosis a personas a las que no les correspondía aún. "Sin embargo, sigue sin establecer un sistema de alerta a día de hoy", indican.Por ello, FACUA Andalucía lamenta que no se esté llevando a cabo ningún tipo de gestión para informar con la suficiente antelación a los afectados del error y así evitar que acudan a los puntos de vacunación -ausentándose, muchos de ellos, de sus puestos de trabajo o lugares de estudios-, sólo siendo informados de la anulación una vez allí. Asimismo, la federación considera que es una muestra más de la "descoordinación y desorganización" de la Consejería de Salud y Familias en la estrategia de actuación ante la pandemia por la covid-19.FACUA Andalucía critica que el SAS se ha limitado a lanzar un comunicado en su web, sin avisar de manera individual a cada usuario citado, lo que se demuestra como una estrategia ineficaz, ya que los usuarios siguen asistiendo. La federación cree que este error debería notificarse de manera personal a través de la aplicación, de llamadas telefónicas o mensajes de texto.De igual forma, la federación critica que el SAS apele "a la responsabilidad individual para respetar la priorización de las terceras dosis a los colectivos establecidos", ya que los usuarios no han sido irresponsables al pedir la cita, sino que ha sido el propio organismo el que ha dado a entender que les correspondía al estar disponible la solicitud.Además, en otras comunidades autónomas ya está disponible la tercera dosis para menores de 58 años, por lo que es lógico que muchos usuarios hayan solicitado la cita al comprobar que se estaba poniendo en marcha el plazo para ellos.