El IAM ofrece con 'Vacacionantes' una Navidad segura y libre de violencias machistas a 332 mujeres y niños

Una red en toda Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

A este respecto, Ruiz ha incidido en que "es necesario visibilizar que es posible superar estas situaciones de violencia de género, que hay una alternativa. El camino no es fácil y exige una enorme valentía. Dar el paso de tener que abandonar tu casa porque allí tu vida y la de tus hijas e hijos corre peligro es algo que nadie debería vivir. Pero se puede salir. Un paso que han dado miles de personas en Andalucía: casi 28.000 mujeres y más de 31.000 menores han pasado por los recursos de acogida del IAM desde su creación en 1999".En esta edición, que se desarrolla en Navidad y verano, se lleva a cabo del 23 de diciembre al 7 de enero y está prevista la participación de 332 personas en Andalucía, 175 mujeres y 157 menores. En total, se beneficiarán ocho mujeres más, lo que supone un aumento de casi el 5 por ciento.En este programa se realizan actividades creativas, educativas, deportivas y cooperativas, así como lúdicas. Con estas actuaciones, el equipo de profesionales busca profundizar en el conocimiento de la realidad, explorándola, aprendiendo a expresarla y expresarse, así como fomentar el aprendizaje y desarrollar la expresión de sentimientos, siempre desde la perspectiva de la educación en valores. Además, se potencia el desarrollo psicomotriz y se estimula el autoconcepto, el equilibrio y el control psico-afectivo.Asimismo, ayudan a desarrollar actitudes cooperativas, promoviendo la participación real e igualitaria de todos los miembros del grupo. Y, especialmente, se proporcionan ocasiones de diversión a las familias a la vez que colaboran en el conocimiento del nuevo lugar de residencia.Entre las actividades previstas destacan la decoración navideña con materiales reciclados, talleres de creación de títeres y marionetas, de lecturas y de juguetes no sexistas y no violentos, además de campeonatos de deportes en igualdad, taller de expresión de las emociones, árbol de los buenos deseos, visitas a belenes o un cinefórum navideño.La máxima responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha resaltado que "durante esta Legislatura este servicio se ha mejorado y reforzado con un incremento del presupuesto y de personal. En concreto, el gasto para los próximos cuatro años asciende a 27 millones de euros, lo que supone un aumento anual del 7 por ciento con respecto a 2018. Gracias a esta inversión, se ha contratado a 92 profesionales más y se ha ampliado la jornada laboral a otras diez personas tras la entrada en vigor del nuevo concierto social.Asimismo, señaló que la red de 34 centros de acogida de Andalucía ha pasado de tener una plantilla de 133 profesionales a contar con un equipo técnico formado por un total de 225 personas, lo que supone un incremento superior al 69 por ciento. Las nuevas contrataciones refuerzan las áreas jurídicas, psicológicas y del Trabajo Social, también se han aumentado el número de monitores y monitoras.La red de acogida y atención integral del IAM cuenta con 34 centros (nueve centros de emergencia, ocho casas de acogida y 17 pisos tutelados) donde se ofrecen aproximadamente 500 plazas, los cuales por su ubicación permiten que ninguna mujer que se encuentre en una situación de riesgo en Andalucía esté a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. En todos ellos se presta servicio las 24 horas del día los 365 días del año.El Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo se sustenta en tres niveles de atención: centros de emergencias, casas de acogida y pisos tutelados. A los tres niveles de atención se accede desde el Instituto Andaluz de la Mujer a través de los Centros Provinciales de la Mujer y del teléfono de atención a las mujeres 900 200 999.Los centros de emergencia son espacios que prestan protección a las mujeres víctimas de violencia de género y menores que las acompañen, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia permanente.Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida a las mujeres y menores que las acompañen, garantizando una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la Violencia padecida.Por último, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres víctimas de violencia de género y a los menores que las acompañen, cuando puedan vivir de forma independiente.