Los hospitales Quirónsalud de Andalucía promueven campañas de donación de alimentos y de juguetes

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Los hospitales Quirónsalud de Andalucía –Quirónsalud Córdoba; Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón, en Sevilla; Campo de Gibraltar, en Los Barrios (Cádiz); Huelva, Málaga y Marbella– promueven campañas de donación de alimentos no perecederos y de juguetes durante esta semana, período en el que se recogerán artículos de alimentación y de juego que se entregarán posteriormente a entidades y organizaciones sociales de las distintas provincias para su reparto en los días de Navidad.Esta campaña, organizada por la Fundación Quirónsalud en los distintos centros del Grupo Hospitalario, tiene como fin ofrecer su granito de arena para mejorar la Navidad a quienes más lo necesitan. En el caso del Hospital Quirónsalud Córdoba, los alimentos recogidos se entregarán a la Asociación Banco de Alimentos Medina Azahara para su distribución y los juguetes se destinarán a la delegación en Córdoba de la ONG Madre Coraje, que los entregará a las familias que los necesiten en las fechas navideñas.Las campañas se dirigen tanto a trabajadores del hospital como a pacientes, familiares y vecinos de las zonas cercanas al centro que quieran participar. Los interesados podrán entregar los alimentos no perecederos, y los juguetes en unos contenedores destinados para ello a la entrada del centro hospitalario. Es importante que los juguetes se encuentren en buen estado y no promuevan actitudes violentas, primando los de carácter educativo y de disfrute en familia.En cuanto a los hospitales sevillanos, Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón, este año van a llevar a cabo una campaña solidaria con asociaciones locales como Hogar de Nazaret o Escuela Cultura de Paz, respectivamente. En concreto, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa participa donando alimentos propios de esta época a la asociación Hogar de Nazaret, al tiempo que apadrina tanto a los niños que residen en esta casa de acogida como a menores de la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, ubicada en el Polígono Sur, para cumplir con los deseos de sus cartas a los Reyes Magos. Ésta última acción en colaboración con la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla.En este mismo sentido, los empleados del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón van a realizar una recogida de juguetes nuevos de 0 a 5 años que serán destinados a Escuela Cultura de Paz, entre otras entidades, para que ningún niño se quede sin su juguete esta Navidad. De esta forma, en Sevilla, más de un centenar de menores en situación desfavorecida podrán recibir sus merecidos regalos de Reyes el próximo 6 de enero.En el caso del Hospital Quirónsalud Huelva, los alimentos recogidos se entregarán a la Asociación Banco de Alimentos de Huelva para su distribución entre las familias necesitadas. En el caso de los juguetes, el Hospital es colaborador de la campaña, que celebra su séptima edición en colaboración con Cruz Roja Española promoviendo la recogida de juguetes nuevos y no violentos para que en estas fechas especiales todos los niños disfruten de la Navidad.En Quirónsalud Málaga, los alimentos y juguetes depositados en el contenedor de recogida habilitado para ello en el hall del edificio principal del Hospital (Avenida Imperio Argentina, 1) entre esta semana y la que viene, se entregarán a la Asociación Red Madre Málaga, desde donde se repartirán entre las familias con las que colaboran.Por su parte, el Hospital Quirónsalud Marbella, ha impulsado una campaña solidaria de recogida de juguetes nuevos y semi nuevos. Las donaciones recogidas se entregarán a la Asociación Debra Piel de Mariposa para que queden a disposición del público en su red de tiendas ubicadas en Marbella y San Pedro Alcántara. 