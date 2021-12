La provincia de Córdoba registra 753 nuevos positivos y dos fallecidos por coronavirus en los últimos siete días

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: ARCHIVO

La provincia de Córdoba ha sumado un total de 753 positivos confirmados a través una prueba de diagnóstica de infección activa, lo que eleva el número total de afectados por coronavirus en 75.608 personas desde que comenzara la pandemia. Asimismo, desde el pasado 3 de diciembre se han contabilizado dos nuevos fallecidos, alcanzándose los 1.099 decesos.De este modo, la incidencia acumulada a nivel provincial se sitúa en 166,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Mientras tanto, 40 personas continúan ingresadas en algún centro hospitalario de la provincia (diez más en la última semana), once ellas se encuentra en la UCI (dos más con respecto al pasado viernes).Con respecto a la evolución de la pandemia por municipios, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía vienen ofreciendo de lunes a viernes datos pormenorizados en una tabla queDe este modo,contabiliza cuatro nuevos positivo por covid-19 en la última semana (ocho menos), cifra que asciende a 17 en el periodo de las dos últimas semanas. En total, el municipio del Guadajoz-Este suma, desde el inicio de la pandemia, 1.960 vecinos afectados (cinco más) y 40 fallecidos. A su vez, según la Junta de Andalucía, 1.894 personas han logrado ya superar la enfermedad.En el caso de, las autoridades sanitarias reportan seis prueba positiva en las dos últimas semanas, tres de ellas registrada en los pasados siete días (dos más que hace una semana). De este modo, la localidad ha alcanzando, desde el inicio de la crisis, las 670 personas afectadas (cinco más), con 649 curados y trece fallecidos.En, no se ha registrado ninguna prueba positiva en la última semana, y seis en el plazo de catorce días. Por ello, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía sitúa en 435 el número los afectados desde el inicio de la alerta sanitaria (igual) y ha elevado a 416 las personas recuperadas (dos más). Asimismo, la localidad registra cinco fallecidos desde el inicio de la pandemia.Por su parte, el municipio deregistra cinco pruebas positivas en las últimas dos semanas, dos de ellas contabilizadas en los últimos siete días. En total, el municipio ha alcanzado los 384 vecinos afectados desde que comenzó la pandemia (cuatro más), con 375 personas recuperadas (una más) y dos fallecidos.En lo que respecta a, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía comunica 21 pruebas positivas en la última semana (siete más), y 37 en el plazo de catorce días (once más que hace una semana). En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde marzo de 2020 con un total de 2.178 vecinos afectados por el covid-19 (23 más), con 2.095 personas curadas (cuatro más) y 30 fallecidos.Por su parte, las autoridades sanitarias registran enun positivo por coronavirus en los pasados siete días, y tres más si se amplía el plazo a dos semanas. Así, la localidad alfarera ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los 623 vecinos infectados por covid-19 (uno más), de los que 614 ya han superado la enfermedad (uno más). Asimismo, se han registrado cuatro muertes a causa del coronavirus.En, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica ha registrado en los últimos siete días hasta cuatro positivos por covid-19, y nueve en las últimas dos semanas (cuatro menos). De esta forma, en Santaella se mantiene en 400 los vecinos afectados por coronavirus desde que comenzó la pandemia a causa del SARS-CoV-2 (cinco más), mientras que se registran dos fallecidos y 383 vecinos que han superado la enfermedad.Por último, en lo que respecta ase contabiliza dos positivos por coronavirus en las últimas dos semanas, uno de ellos registrado en los últimos siete días. La localidad ha alcanzado, desde el inicio de la pandemia, los 123 vecinos infectados por covid-19 (uno más), de los que 120 ya han superado la enfermedad. Asimismo, se ha registrado una muerte a causa del coronavirus desde que se activó la alerta sanitaria.