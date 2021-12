La Junta destinará 97 millones de euros a ayudas para impulsar el autoconsumo renovable en Andalucía

Seis programas de incentivos



La Junta de Andalucía destinará un total de 66,3 millones de euros en incentivos para instalaciones de autoconsumo con energía solar fotovoltaica y eólica, 14,4 millones para almacenamiento, y 16,5 millones de euros para equipos de climatización y agua caliente sanitaria con energía solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia y aerotermia.En total, un presupuesto en ayudas que asciende a 97,2 millones de euros y que, desde el pasado 2 de diciembre, el Ejecutivo autonómico pone a disposición del sector residencial, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, sector servicios y otros sectores productivos de Andalucía para facilitar que empresas y familias puedan tener un mayor control sobre la gestión y el consumo de su energía.La Agencia Andaluza de la Energía, gestora de esta nueva línea de ayudas, abre la ventanilla de este programa, regulado por el Real Decreto 477/2021 de 21 de junio y financiado con fondos, que permanecerá activo hasta diciembre de 2023 o el agotamiento de los fondos.Debido a la alta demanda de este tipo de instalaciones, el Gobierno andaluz incrementará además en 18 millones de euros adicionales el presupuesto de su Programa regional de incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía destinado a instalaciones solares, que se reabrió el pasado 12 de mayo, entre las que se incluyen las fotovoltaicas de autoconsumo.La finalidad de este incremento es poder atender todas las solicitudes recibidas hasta la fecha, que ascienden a más de 12.500, así como aquellas que están actualmente en proceso de presentación y que se estiman en unas 1.500 adicionales hasta la finalización del presupuesto.De este modo, la Junta, a través de la Agencia Andaluza de la Energía (adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y de Hacienda y Financiación Europea), habrá destinado en los últimos seis meses un total de 69 millones de euros cofinanciados con fondos FEDER para impulsar el aprovechamiento de energía renovable solar en la comunidad autónoma.En lo que respecta a la nueva línea de ayudas cuyo plazo de presentación de solicitudes se abre el 2 de diciembre de 2021, se divide en seis programas en función de la tipología de instalación, equipo que se incentiva y el tipo de beneficiario.Así, los programas de incentivos 1 y 2 subvencionan las instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable eólica o fotovoltaica, con o sin almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía.El programa de ayudas 3 apoya el almacenamiento en instalaciones de generación renovable existente en estos mismos ámbitos. El almacenamiento es una tecnología imprescindible para avanzar en la descarbonización del sistema eléctrico, por eso se incentiva también su incorporación en instalaciones de autoconsumo renovables siempre que no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de generación de 2 kWh/kW.Estas mismas actuaciones se respaldan en los programas 4 y 5 para el sector residencial (personas físicas, ejerzan o no actividad económica, comunidades de propietarios, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía), las administraciones públicas y el tercer sector (entidades privadas sin ánimo de lucro), con la diferencia de que estos beneficiarios deberán consumir anualmente, al menos, el 80 por ciento de la energía generada con la instalación fotovoltaica o eólica.Las viviendas, incluidas las de propiedad pública y el tercer sector, son las únicas que pueden optar al programa de incentivos 6, mediante el que podrán poner en marcha instalaciones para climatización y agua caliente sanitaria de tecnología solar térmica, geotérmica, hidrotérmica, aerotérmica (exceptuando las de aire-aire) o equipos de biomasa como insertables, estufas, termoestufas y calderas que deben reducir, al menos, un 80 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero.Para ello, deben cumplir la normativa de ecodiseño y utilizar biocombustibles certificados bajo normas de calidad (pélets, astilla, hueso de aceituna y cáscara de frutos secos). No se incentivan dispositivos que empleen leña como combustible.El importe de las ayudas para las empresas (programas 1, 2 y 3) se calcula aplicando un porcentaje al coste subvencionable. Así, el sector servicios y el resto de actividades productivas contarán con incentivos para instalaciones de autoconsumo con energía solar fotovoltaica y/o eólica que oscilan entre el 15 y el 50 por ciento, en función de la tecnología, del tamaño de la empresa y de la potencia de la instalación. Los costes subvencionables sobre los que se aplica el porcentaje de ayuda pueden incrementarse si se instalan marquesinas en los proyectos de solar fotovoltaica y en el caso de la eliminación de amianto de las cubiertas.Si estos proyectos llevan asociada una instalación de almacenamiento, el porcentaje de ayuda oscilará entre el 45 y el 65 por ciento del coste subvencionable según el tamaño de la empresa.Esta ayuda base puede aumentar cinco puntos más siempre y cuando las instalaciones se sitúen en municipios de hasta 5.000 habitantes o municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes cuyos núcleos tengan una población menor o igual a 5.000 habitantes, incluidos en los objetivos de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.Para los programas 4, 5 y 6 la ayuda se calcula como unos valores unitarios fijos denominados "módulos". Así, en el sector residencial, en el que se incluyen los ciudadanos particulares y los autónomos, las instalaciones de autoconsumo en función de su tamaño se incentivan con entre 300 y 2.900 €/kWp, incentivo que aumenta para las administraciones públicas y el tercer sector, situándose entre 500 y 4.100 €/kWp.La incorporación de almacenamiento, tanto para nuevas instalaciones de autoconsumo como para las ya existentes, se incentiva en ambos casos con entre 140 y 490 €/kWh, dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la instalación.Cuando los proyectos se sitúen en municipios incluidos en el reto demográfico recibirán una ayuda adicional de entre 30 y 225 €/kW, en el caso de equipos de generación de energía renovable, y de 15 €/kWh para sistemas de almacenamiento. La instalación de marquesinas y la retirada de amianto en cubiertas también cuentan con ayudas adicionales.En cuanto a las subvenciones para energías renovables térmicas destinadas a la climatización y agua caliente sanitaria, los beneficiarios recibirán por vivienda incentivos de entre 550 y 1.850 euros para instalaciones de solar térmica. Entre 2.500 y 4.200 euros oscilará la ayuda para la tecnología de la biomasa, y entre 9.000 y 13.500 euros, si se elige geotérmica e hidrotérmica. Los hogares andaluces pueden recibir para instalaciones aerotérmicas aire-agua para climatización y/o agua caliente sanitaria hasta 3.000 euros por vivienda y 3.900 euros si se trata de casas de protección pública y del tercer sector.