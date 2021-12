La Junta decreta el nivel uno en Córdoba y establece el certificado Covid en ocio y restauración desde el lunes

La provincia de Córdoba retrocede hoy al nivel 1 de alarma frente al coronavirus tras el importante incremento en el número de nuevos contagios registrados en la última semana, con cerca de 2.300 positivos en los últimos siete días, y una incidencia acumulada por encima de los 360 casos. El nuevo nivel de alarma llega dos días antes del uso obligatorio del certificado covid para poder acceder los establecimientos de ocio, restauración y esparcimiento a partir del próximo lunes.

Cómo obtener el certificado

Lector QR para verificar los certificados Covid

IRENE TÉLLEZ / REDACCIÓN

Precisamente, la puesta en marcha del certificado Covid permitirá que, pese a recuperar el nivel 1, los establecimientos de ocio y restauración de la provincia de Córdoba no vean restringidos sus horarios o aforos, como ocurriera anteriormente a la puesta en marcha de esta medida.Por su parte, en el caso de las actividades deportivas, no será necesaria la evaluación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria en eventos de más de 2.000 personas en instalaciones al aire libre, o 1.00 personas en espacios cerrados.En los cines, teatros y auditorios, además de recintos al aire libre destinados a actos y espectáculos públicos, se adoptarán medidas como la creación de circuitos seguros, obligatoriedad en el uso de las mascarillas, o la creación de sectores con aforo de hasta 1.000 personas con puntos de accesos y salida independientes.En las ferias comerciales, conferencias, congresos y otros eventos profesionales, no será necesario realizar la evaluación de riesgo por la autoridad sanitariaEl certificado Covid se puede obtener por diversas vías: ClicSalud+, la aplicación móvil, a través del Ministerio de Sanidad y en el centro de salud o mediante presentación electrónica de la solicitud.Para la descarga a través de ClicSalud+ es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque recientemente Clicsalud+ facilita el acceso al Certificado COVID Digital de la UE con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales. Este sistema, para mayor seguridad, requiere introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil del ciudadano (vía SMS) para completar el proceso de autenticación.Las personas mutualistas y privadas deben utilizar el acceso específico para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía, que no requiere ese dato para su identificación. Para acceder deben usar la opción para personas sin tarjeta sanitaria de Andalucía.La appes la aplicación móvil de referencia institucional para todas las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud y está disponible de forma gratuita desde los mercados de aplicaciones. En la pantalla de inicio de la aplicación aparecerá destacado un anuncio que dice ‘Certificados COVID-19', que facilitará su obtención. Para la descarga es necesario identificarse con los datos personales y verificación móvil basado en el uso de datos personales.Por otro lado, los profesionales de atención a la ciudadanía pueden facilitar el certificado sin necesidad de realizar una consulta médica o de enfermería. Muchos de los centros disponen de cita previa para este tipo de gestiones, cita que se puede obtener a través de ClicSalud+, la App y el teléfono de Salud Responde mediante la opción "Gestiones Administrativas".La Consejería de Salud y Familias puso en marcha el pasado 7 de diciembre una nueva funcionalidad en la aplicaciónincluyendo un lector de códigos QR a través del cual es posible verificar la validez del certificado Covid de la Unión Europea.El lector comprueba que el QR que existe en el repositorio de certificados y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad. Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un ok con los datos básicos del titular. Los interesados pueden descargar la aplicación enpara los sistemas Android, y enen el caso de iOS