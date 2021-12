José Antonio Hernández | El fin de la Cristiandad

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERRERO

Durante todo el siglo XX y durante los años que han transcurrido en este siglo XXI, algunas frases de los filósofos más influyentes como, por ejemplo,, de Nietzsche (1844-1900) o, de Heidegger (1899-1976), se han repetido como eslóganes propagandísticos por quienes, movidos por fines ideológicos diferentes, no siempre han interpretado correctamente sus significados. En ocasiones, incluso, han llegado a ser aceptadas o impuestas como dogmas de fe de la modernidad por los que se confesaban agnósticos.Gianni Vattimo, profesor de Filosofía Teorética en la Universidad de Turín y especialista en estos dos pensadores calificados como los "críticos más radicales de la modernidad" y, también, como los "más anticristianos", reconoce que han sido, paradójicamente, quienes “a él lo han reconducido a la fe cristiana o a algo que se le parece mucho”.En(Barcelona, Paidós, 2021), el autor muestra, de manera clara, detallada y profunda, cómo el pluralismo posmoderno permite volver a encontrar la fe cristiana porque, aunque en la actualidad ya no es sostenible creer en el Dios de la Metafísica y de la Escolástica medieval –un Dios que no es el de la Biblia–, sí es posible y válido asumir la noción bíblica de la creación, de la contingencia y de la historicidad de nuestro existir.En mi opinión, este redescubrimiento guarda cierta analogía con la sorpresa que provocaron los primeros seguidores de Jesús de Nazaret. No se trata de saltar sobre la historia, pero sí, quizás, de hacernos contemporáneos para revivir aquellas palabras y aquellas conductas interpretadas y valoradas por ciudadanos tan diferentes como los judíos y los paganos.Es una invitación para que nos preguntemos cómo la vida de Jesús de Nazaret se conjuga con la vida del mundo actual. Parto del juicio de que hoy, más que definiciones, se necesitan vivencias y convivencias de experiencias capaces de transformar la vida humana individual y colectiva.He llegado a la conclusión de que la lectura dearrojará luz a quienes tratan de interpretar y de valorar la validez de los mensajes evangélicos precisamente en unos tiempos y en unas circunstancias en las que es necesario y debería ser posible pensar, conversar, discutir, dialogar, disentir y colaborar en unos proyectos de renovación sin hipotecas metafísicas ni fundamentalistas.