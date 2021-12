El PP califica de "insignificante" la inversión prevista por el Gobierno para la futura conversión de la N-432

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PP en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez siga "vendiendo humo e indefinición" sobre la conversión en autovía de la N-432 "cuando la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 es insignificante”.Lorite ha hecho estas valoraciones tras conocer que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha concluido el estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel de la N-432 para su conversión en autovía. Este estudio se entregó la pasada semana en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba para iniciar el periodo de información pública y calificación ambiental.“Lo único que hizo ayer el Gobierno de Sánchez es lo que nos lleva diciendo desde hace meses, seguir con la indefinición; su táctica es anunciar, repetir el anuncio, repetir la repetición del anuncio muchas veces para que parezca que están trabajando en la futura autovía, cuando la realidad es que solo venden humo, que no conocemos ese estudio informativo y que su compromiso inversor en esta carretera es mínimo como ha quedado demostrado en los PGE 2022”, afirmó Lorite.Es más, continuó el diputado cordobés, “estamos casi en la misma situación, porque no hay nada definido de ese tramo y tampoco se ha fijado un plazo para los estudios informativos de los otros dos tramos, con lo que el futuro de la N-432 sigue en stand by porque el Gobierno de PSOE y Podemos nunca ha creído en ella”.El diputado recordó que el pasado 13 de octubre en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados el secretario general de Infraestructuras Sergio Vázquez Torrón, a pregunta de Lorite, hizo el mismo anuncio que hizo la pasada semana el Ministerio y la Subdelegación del Gobierno.“A pesar de que no hay nada nuevo nos alegramos de que exista este estudio informativo, pero esperamos más; cuando llegaron al Gobierno en 2018 había 3,5 millones de euros que dejó el Gobierno de Rajoy para esta autovía, llevan tres años gobernando y tan solo han aportado el estudio informativo de un tramo; hay que trabajar más”, sentenció Lorite.Asimismo, Lorite asegurí que los municipios afectados por la falta de la autovía quieren saber cuándo se iniciarán las obras, en qué consistirán, cuánta inversión tendrán y cuál es el horizonte final para poder tener en uso esta carretera de alta capacidad. “De todo eso no habla la Ministra ni la Subdelegación del Gobierno en Córdoba; y con una inversión de 100.000 euros en los PGE para 2022 poco se podrá hacer para convertir en autovía la N-432”, apuntó Andrés Lorite.