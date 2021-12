El Pleno de Castro del Río da luz verde a una moción para impulsar la conversión de la N-432 en autovía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Pleno del Ayuntamiento de Castro del Río ha dado luz verde a una moción para impulsar la conversión de la carretera N-432 en autovía, una reivindicación antigua de numerosas instituciones y municipios afectados, ante lo que consideran una "imperiosa necesidad" no solo para el desarrollo económico sino, sobre todo, para la mejora de la seguridad en una vía que cuenta con un elevado índice de siniestralidad y numerosos puntos negros en su trazado.De la antigüedad de esta demanda da cuenta la moción presentada por el concejal no adscrito, Francisco García Recio, al Pleno del Ayuntamiento de Castro del Río en la que recuerda que es un tema muy presente en la ciudadanía e instituciones desde que “por primera vez se incorporó a un documento de planificación en la materia: el Plan Director de Infraestructuras del Estado 1993-2007, que contemplaba la A-81 además como una conexión alternativa y adecuada para el centro de Andalucía con la capital portuguesa”.Así, la moción recoge la importancia que supone no sólo esta conexión internacional, sino la relevancia que implicaría la iniciativa de la A-81 para el enlace por autovía entre “tres capitales de provincia española e importantes poblaciones menores, pero de cierta entidad, situadas en el entorno del corredor de la actual N-432” a su paso por las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada.La propuesta de acuerdo presentada recuerda, asimismo, de qué manera afectaba la conversión al municipio de Castro del Río de acuerdo con el estudio informativo con el que se contaba a la finalización del periodo del plan de infraestructuras de 1993-2007. De esta manera, recoge García Recio en su moción que “el tramo Castro del Rio-Espejo […] incluía dos opciones, decantándose el propio estudio por la alternativa sur. Es asimismo la opción seleccionada en la Guía de Movilidad Eficiente de Castro del Río en base a la funcionalidad territorial de nuestro pueblo definida en el citado documento de planificación municipal”.Desde que hace más de 20 años se iniciaran los primeros movimientos para la conversión en autovía de la carretera N-432 lo cierto es que, a día de hoy, la A-81 sigue siendo solo un planteamiento sobre el papel, a pesar de las movilizaciones, concentraciones, creación de plataformas y mesas reivindicativas que, a lo largo de los años y de los kilómetros de trazado de la autovía, han ido surgiendo como acicate ciudadano para los distintos gobiernos a los que ha correspondido hacer frente a este problema.La moción presentada al pleno en Castro del Río, resume la situación actual: próxima aprobación provisional del estudio informativo, así como del periodo de información pública a efectos de trazado y evaluación ambiental del tramo Badajoz-Espiel, siendo este el segmento más avanzado; el tramo Espiel-Córdoba está en fase de redacción del anteproyecto sobre el mismo trazado actual de la N-432; y, por último, el tramo entre Córdoba y Granada que suma un mayor retraso ya que los nuevos estudios reactivados hablan de un trazado completamente nuevo entre estas dos capitales. A todo esto, se suma la escasa inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, unos 300.000 euros, destinada solo a estudios informativos.En este contexto, continúa la propuesta de García Recio, “se teme que los tiempos se eternicen y, considerando que este proyecto es fundamental para el desarrollo económico de nuestros pueblos y pieza básica para la lucha contra la despoblación que vienen sufriendo en general los pueblos de interior, esta moción defiende que se deben adelantar las previsiones todo lo posible y en especial dar prioridad al tramo Córdoba-Granada” en tanto que la conexión de estas dos ciudades y los municipios por los que discurre el trazado, Castro del Río entre ellos, suman una población superior al millón de habitantes.Además, es este tramo, de los tres en que se divide la tramitación para la construcción de la A-81, el que permite dar continuidad con otras autovías, fundamentalmente A-92 y A-4, pero también la A-45 en Córdoba (que une esta capital con Málaga) y la A-44 en Granada (une ésta con Jaén y Bailén) importante nudo de comunicaciones por carretera, y con la costa en Motril.Los puntos de acuerdo presentados en la moción fueron aprobados por unanimidad de los concejales del pleno de Castro del Río y los objetivos principales son instar al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana para que se reduzcan los tiempos de tramitación de las fases correspondientes para la reconversión en autovía A-81 de la N-432 y que se dé prioridad al tramo Córdoba-Granada.