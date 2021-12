El IAM destaca la importancia de regalar juguetes no sexistas para avanzar frente a las desigualdades

La asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, Lourdes Arroyo, ha presentado la campaña coeducativa del juego y el juguete no sexista y no violento, que esta edición tiene como lema.En esta ocasión la campaña pone el foco en las consecuencias del juego en el futuro de niñas y niños y, por eso, aboga por regalar juguetes no sexistas y libre de estereotipos para vencer las desigualdades y discriminaciones de género, así como poner freno a la violencia.“Hemos convertido esta acción coeducativa en un manifiesto de las mujeres y hombres del futuro, es decir, las niñas y niños del presente, que nos dicen alto y claro: Regaladnos juegos y juguetes no sexistas y no violentos. Nuestro futuro está en juego”, ha destacado Arroyo.Cada año en la antesala de la Navidad, la Consejería de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer lanzan esta campaña, que cumple su 26.º edición, dirigida al alumnado de Infantil y Primaria, profesorado y familias.