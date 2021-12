El Hospital Quirónsalud Córdoba realiza con éxito una corrección de la deformidad del tórax en un niño

Quirónsalud en Andalucía

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha realizado con éxito una intervención para la corrección mínimamente invasiva de la deformidad del tórax en un niño, al que se ha implantado una barra intratorácica, según ha indicado el jefe de servicio de Cirugía Torácica del hospital, Antonio Álvarez Kindelán, referente nacional y pionero en la realización de estas intervenciones.El doctor Álvarez Kindelán ha explicado que el, una deformidad congénita de la pared torácica que consiste en un hundimiento del esternón como consecuencia de un crecimiento anómalo de las costillas, se produce en uno de cada mil individuos y es más frecuente en varones. En casos graves puede producir dolor torácico, sensación de dificultad respiratoria con el ejercicio, aumento de frecuencia cardíaca o arritmias.El tratamiento quirúrgico está indicado en casos que produzcan síntomas y en casos severos como el del niño intervenido, que presentaba un hundimiento muy grave del tórax, que le provocaba una compresión y desplazamiento cardíaco severo, por lo que se consideró la corrección quirúrgica, a pesar de su corta edad, 9 años.La intervención ha consistido en el implante de una barra de acero quirúrgico previamente moldeada, que se queda alojada por detrás del esternón y las costillas. Dicha barra moviliza hacia delante la pared torácica consiguiéndose un contorno normal del tórax.El doctor Álvarez Kindelán ha destacado que la intervención, que se realiza bajo anestesia general y control visual por videotoracoscopia, sólo requiere la realización de una pequeña incisión a cada lado del tórax, por lo que el paciente no presenta cicatrices visibles por delante del tórax. Tras dos días de ingreso, el paciente ha vuelto a realizar actividad normal con la barra implantada durante dos o tres años, que posteriormente se retirará por las mismas incisiones.Esta técnica se realiza en pacientes jóvenes, hasta los 30 años, sin embargo, no es aplicable en pacientes que superen esta edad pues la pared torácica ya no es moldeable porque los huesos son más rígidos que en pacientes jóvenes. En estos casos, el servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con una técnica, también mínimamente invasiva, para la corrección del, consistente en el implante de una próstesis de silicona diseñada a medida de la deformidad del afectado, a partir de imágenes 3D obtenidas de un TAC torácico preoperatorio.La prótesis, un elastómero de silicona, se amolda perfectamente al hundimiento del tórax del paciente y se coloca por debajo de los músculos pectorales. El doctor Álvarez Kindelán ha resaltado que los resultados de la intervención son “excelentes, el paciente se reincorpora a su vida normal en dos días, ya que el proceso es casi indoloro, con una percepción de cambio de imagen inmediata.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.