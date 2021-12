El Consejo General de Enfermería alerta de diferencias de hasta un 200% en el precio de los test de antígenos

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha pedido al Gobierno central que regule de forma inmediata el precio de los test de antígenos que se venden en las farmacias para evitar la especulación y las diferencias de hasta el 200 por ciento entre unos establecimientos y otros. El órgano que regula la profesión enfermera recuerda que en julio de 2021 se eliminó la prescripción de estas pruebas con el objetivo de "aumentar la capacidad diagnóstica durante la quinta ola de covid-19" y no con la finalidad de que unos pocos se lucren a costa del miedo de la población."Desde hace dos años, venimos insistiendo en la importancia de que los test de detección de la Covid-19 los realicen, preferentemente, profesionales sanitarios, como las enfermeras, formados y capacitados para ello. Hace seis meses que el Gobierno decidió liberalizar la venta de los test y ahora, con la sexta ola golpeándonos enormemente y las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, observamos perplejos cómo en algunos establecimientos se ha aumentado el precio de las pruebas de antígenos más de la mitad en tan sólo dos días. Esto, una vez más, repercute y perjudica en el comprador final, el ciudadano de a pie", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.En este sentido, desde la organización aseguran que se está repitiendo la misma fórmula que con las mascarillas, que subieron de precio en el momento en que eran más necesarias. De hecho, actualmente, el CGE ha detectado diferencias de hasta un 200 por ciento en el coste de los test entre distintos establecimientos."Nos pasamos meses reclamando que se fijase el precio de las mascarillas, puesto que en su día vimos diferencias abismales entre farmacias. Ahora, vuelve a suceder con los test de antígenos. Si lo que realmente se quiere es aumentar el diagnóstico precoz, es fundamental que se fije un precio máximo y asequible a todos los bolsillos", puntualiza Pérez Raya.Aun así, recalca la importancia de comunicar el positivo al Sistema Nacional de Salud y recuerda a las comunidades la necesidad de repetir la prueba para tratar y rastrear ese resultado. "Estamos viendo también como algunas comunidades están jugando al autodiagnóstico de la población y no podemos permitirlo", critica el presidente de las enfermeras



La expansión de la nueva variante, ómicron, y las ganas de volver a la normalidad durante los festejos han hecho que la población acuda en masa a comprar estos test. La escasez en muchas farmacias ha ocasionado, a su vez, una subida de precio exponencial.

Aun así, y con miles de test vendidos para disfrutar de unas fiestas más tranquilas, las enfermeras recuerdan la necesidad de mantener las medidas de protección porque estas pruebas pueden dar falsos negativos o, incluso, no realizarse como es debido."No vamos a cesar en nuestro empeño de hacer entender a la gente que sólo los sanitarios conocen la técnica correcta para introducir el test. Realizarlo en casa, sin conocimientos, puede dar lugar a diagnósticos incorrectos, que pongan en riesgo la salud de las personas con las que nos juntemos en Navidad", subraya Pérez Raya.Además, se insiste en la necesidad de mantener las medidas anticovid como la mascarilla, distancia de seguridad, ventilación y limpieza de manos. "Un test negativo no es garantía de nada en estos momentos. Si queremos evitar rebrotes en las celebraciones, debemos seguir cumpliendo con las medidas. Es fundamental ventilar las habitaciones donde se va a concentrar un mayor número de personas, utilizar mascarilla en todos los momentos en los que no se esté comiendo ni bebiendo, y evitar grandes aglomeraciones. Sólo con responsabilidad lograremos frenar la expansión", comenta.Por último, y lo más importante, las enfermeras hacen un llamamiento masivo a todos aquellos que no se han vacunado, así como a los que tienen que recibir las dosis de refuerzo. "La vacunación es la única forma de acabar con la pandemia contra la que llevamos ya dos años luchando. No sirve de nada comprar test de antígenos diarios si no logramos vacunar a toda la población", indican.En este sentido, apuntan que los gobiernos de los países desarrollados deben hacer una apuesta clara para que se inmunice a aquellos países con menos recursos. "La pandemia sólo acabará si todos estamos unidos y esta sexta ola así lo demuestra", concluye Pérez Raya.