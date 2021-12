Córdoba entra en nivel dos de alarma esta medianoche

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La provincia de Córdoba retrocederá esta medianoche al nivel 2 de alarma frente al coronavirus tras el importante incremento en el número de nuevos contagios registrados, con cerca de 2.200 positivos en las últimas 24 horas y una incidencia acumulada por encima de los 1.494 casos. Un nuevo nivel de alarma que, en la práctica, no supondrá límite de horarios y aforos en los establecimientos públicos de hostelería, ocio y esparcimiento, en los que es obligatorio el certificado covid para acceder.De este modo, tras la reunión celebrada este martes por el comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto para analizar los datos epidemiológicos, la Junta de Andalucía ha establecido el nivel dos de alarma para todos los distritos sanitarios de la provincia cordobesa, que tan sólo recoge la regulación de la actividad en cines, teatros y auditorios, así como actividades deportivas o eventos profesionales.En los cines, teatros y auditorios, además de recintos al aire libre destinados a actos y espectáculos públicos, se adoptarán medidas como la creación de circuitos seguros, obligatoriedad en el uso de las mascarillas, o la creación de sectores con aforo de hasta 1.000 personas con puntos de accesos y salida independientes.En el caso de las actividades deportivas, no será necesaria la evaluación de riesgo por parte de la autoridad sanitaria en eventos de más de 2.000 personas en instalaciones al aire libre, o 1.00 personas en espacios cerrados. Por su parte, en las ferias comerciales, conferencias, congresos y otros eventos profesionales, no será necesario realizar la evaluación de riesgo por la autoridad sanitaria