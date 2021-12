Condenan a 20 meses de prisión a un hombre que intentó acceder a martillazos a un centro de salud

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

Un vecino de Santaella, que el pasado 17 de diciembre protagonizó un episodio violento a las puertas del centro de salud de la localidad de la Campiña Cordobesa, deberá ingresar en prisión en el plazo de diez días para cumplir con una condena de 20 meses por agresión y amenazas a los dos profesionales sanitarios que se encontraban en el interior de las instalaciones.La sentencia, como ha adelantado, recoge asimismo que el condenado no podrá acercarse a este centro de salud en un periodo de 24 meses. "No es el primer episodio violento que protagoniza en los últimos años, y ya han sido varios los altercados que ha protagonizado tanto en el centro de salud, como otras incidencias importantes", explicó el alcalde de Santaella, José Álvarez, aEn este sentido, según ha informado, en 2019 se le denunció por agredir a un profesional que se encontraba en Montalbán, por lo que tuvieron dos juicios, uno en este mismo año y otro en 2020. En estos se le condenó a siete y cuatro meses de prisión, condena que finalmente no se cumplió por diferentes situaciones.Según el último informe presentado por el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba sobre la evolución de las agresiones registradas durante el periodo de los años 2007-2020, los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la provincia de Córdoba han sufrido un total de 1.672 agresiones.Este dato sitúa a Córdoba como la tercera provincia andaluza con más agresiones tras Sevilla y Málaga y como la segunda con más agresiones sufridas en relación al número de profesionales (10.140 trabajadores), lo que supone que un 16,48 por ciento de la plantilla de la provincia ha sufrido alguna agresión durante el periodo analizado.