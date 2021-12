CCOO exige a la Junta que recupere en las aulas a las medidas de seguridad frente al covid del pasado curso

2

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

"A día de hoy, los índices actuales han demostrado lo evidente del error cometido tanto por el Ministerio de Educación como por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial", sostiene Vega, quien recuerda que desde CCOO ya se planteó que las medidas para atajar la pandemia "se quedaban cortas".En estos momentos, afirma la responsable sindical, "nos encontramos con un gran aumento de casos y brotes en todos los centros educativos, que afectan especialmente a las etapas sin alumnado vacunado". "Evidentemente es necesario acelerar la vacunación de las y los menores de 12 años, pero, además, siguiendo las indicaciones de los expertos, en el contexto epidemiológico actual, esta no debe ser la única medida", indica.En este sentido, en el marco de las fiestas navideñas que ahora comienzan, con reuniones familiares y desplazamientos entre provincias, "la situación sanitaria a la que se va a enfrentar la comunidad educativa a la vuelta de este período vacacional va a ser muy difícil de gobernar, por lo que exigimos a la Junta que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud en los centros escolares"."Esto incluye que vuelva a contratar al 40 por ciento del personal que dejó en la calle a principios de curso, que se implementen las medidas de seguridad para el profesorado vulnerable frente al covid-19. Se agilice la tercera dosis de la pauta de vacunación para el todo el colectivo docente y no docente que preste servicio en centros educativos. Se bajen las ratios en las aulas. Que se vuelva a la distancia de 1,5 m frente al 1,2 m actual y que se instalen en las aulas medidores de CO", explica."Es evidente –puntualiza la secretaria sindical– que los recortes en las plantillas de los centros educativos públicos andaluces no sólo han supuesto una merma en la calidad educativa. Si no que la falta de medios y recursos hace más complicado aún, cumplir con los protocolos de seguridad establecidos en un escenario de plena presencialidad en las aulas y con la pandemia en una espiral de subida difícil de contener".Por último, CCOO recuerda que ya advirtió, coincidiendo con el inicio del año escolar que las rebajas de las condiciones mínimas acordadas en la Conferencia Sectorial de Educación entre el Ministerio y las CCAA, era un error. "Se nos tachó de alarmistas, desgraciadamente el tiempo ha venido a darnos la razón", apunta Vega.Así, señala que, según datos aportados del Informe COVID-19 publicados por la Consejería de Salud y Familias en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, los datos de la población en edad escolar afectada por la covid, "son francamente desalentadores". A 20 de diciembre un 16,8 por ciento de los escolares están contagiados por covid y, no olvidemos, que a su vez, son transmisores de la enfermedad.