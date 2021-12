Bodegas Robles, finalista de los Premios Ecodiseño 2021 gracias al empaquetado de su línea 'La Botella del Vino'

2

2

Una firma referente en España

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Bodegas Robles, santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, vuelve a situarse como referente en para el sector ecológico nacional gracias a, en esta ocasión, su apuesta por envases más sostenibles. Su 'packaging'ha sido seleccionada finalista en los Premios Ecodiseño 2021, el certamen organizado por Ecovalia, la asociación profesional española de la producción ecológica, con el patrocinio de Fedemco; EncajaBIO y Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.es la apuesta de Bodegas Robles por 'la' botella del vino: "una sola, rellenable y para siempre". "El objetivo es reutilizarla una y otra vez, lo que nos permite disfrutar del placer estético de una botella en la mesa, y rellenarla desde un 'baginbox', lo que nos permite la mejor conversación para este tipo de vinos", destaca Francisco Robles, gerente de la bodega montillana.Una alternativa a los envases de un solo uso que, como subrayan desde Bodegas Robles, rebaja drásticamente el uso de vidrio y, por extensión, las emisiones de CO. "El ahorro en el sistema de envasado, además, abarata el coste del vino en hasta un 30 por ciento. Eso también es sostenibilidad", indica el gerente de Bodegas Robles, quien subraya que "no se trata de volver a la venta a granel, sino de darle importancia al producto y no al continente".De este modo, las botellas de Bodegas Robles se caracterizan por ser trasparentes "para que sea el propio vino el que se exprese", únicamente decoradas con las serigrafías del ilustrador Miguel Galadí, en las que se plantean escenas en torno al vino con las que todo el mundo pude sentirse identificado, a modo de bodegones: una pareja, una comida en el campo... "Los dibujos, con un trazo de línea clara muy sutil, convierten a cada botella en un elemento único y propio del comprador», explica Juan Bolaños, quien ha desarrollado la gama de".Una iniciativa "tan sencillas en apariencia, pero tan creativas en el fondo" que tiene su traducción a nivel medioambiental pues, según un estudio externo realizado por COConsulting para Bodegas Robles, cada vez que se rellena una, se la emisión de 500 gramos de dióxido de carbono a la atmósfera. "Se trata, por tanto, de dar la oportunidad al consumidor para que asuma su responsabilidad con el entorno sin renunciar al placer estético de una botella de vidrio excelentemente diseñada en la mesa", apuntó Francisco Robles.El jurado de los Premios Ecodiseño 2021 ha estado integrado por representantes de las agencias de diseño Maruja Limón (Sevilla), El Cuartel (Málaga), Squembri (Granada), Seis60 (Sevilla), Universo Apolo (Cádiz), Delamata (Madrid), Pulp design (Barcelona) y Estudio Maba (Murcia). Diego Granado, secretario general de Ecovalia, ha puesto de manifiesto que "las empresas ecológicas se preocupan por ofrecer una imagen y presentación de sus productos acorde con la filosofía sostenible".La familia Robles se ha dedicado a la elaboración de vinos desde 1927. A finales de los años noventa, la tercera generación toma el relevo en la bodega e instaura el desarrollo sostenible como eje estratégico de la bodega. A partir de ese momento, se ponen en marcha diversos proyectos de investigación con el objeto de establecer los principios del manejo del viñedo ecológico con cubierta vegetal; la elaboración de vinos generosos ecológicos que expresen la identidad de la tierra y la variedad de la uva.Desde finales del siglo XX, Bodegas Robles se ha caracterizado por su apuesta por un proceso ecológico, siendo a día de hoy la primera y única bodega con Denominación de Origen en Andalucía que produce vino ecológico certificado con manejos de cubierta vegetal en viñedos.Este camino ha sido reconocido dos veces por el Ministerio de Medio Ambiente. Así, en el año 2006, Bodegas Robles recibió el premio como; y en el año 2014, con elA su vez, en los dos últimos años ha obtenido elde manos de la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) y del Instituto de Turismo de España (Turespaña) y uno de los, promovidos por la Junta de Andalucía.