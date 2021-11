Aureliano Sáinz presenta en el Ateneo de Córdoba 'Días contados', obra de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Ateneo de Córdoba acogió ayer tarde la presentación de, el primer libro conjunto de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez, columnistas y miembros del Consejo Editorial deEditado por el Ayuntamiento de Montilla, el volumen se centra en los duros meses de confinamiento que llevó aparejada la declaración del estado de alarma a causa de la pandemia del coronavirus.El acto, que se celebró en la antigua capilla del Movimiento de las Hermandades del Trabajo, fue introducido por el presidente del Ateneo de Córdoba, Antonio Varo Baena, jefe de la sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.El médico y escritor montillano, que ha estado en primera línea de lucha contra el covid-19 desde el inicio de la pandemia, alabó la oportunidad de un libro que aborda, desde una perspectiva "personal e intimista", las consecuencias que se derivaron del coronavirus y, especialmente, de la declaración del estado de alarma, que entró en vigor el 14 de marzo de 2020.El encargado de presentar la obra fue, no obstante, el arquitecto extremeño Aureliano Sáinz que, al igual que los autores de, también es columnista y miembro del Consejo Editorial de. Para el autor de, el libro de Antonio López Hidalgo y Jes Jiménez "aglutina dos lenguajes –el narrativo y el icónico o visual–, que se articulan dando vida a una obra bien trabada, sin fisuras, en la que sus autores, como buenos artesanos, han cuidado el producto final".Editado por el Ayuntamiento de Montilla con diseño y maquetación de GAVE Artes Gráficas, el libro "deja constancia de un trozo de tiempo que ha marcado profundamente la estabilidad social de los pueblos", tal y como destaca en el colofón de la obra el bibliófilo Manuel Ruiz Luque, Medalla de Oro de Andalucía."Ahora ya casi se nos han olvidado el vacío de las calles y el sinsentido de la vida que nos atrapó aquellos meses", apuntó Antonio López Hidalgo quien, en los primeros días de confinamiento, entendió como buen periodista la necesidad de dejar constancia de lo que estaba pasando en el mundo. "Quise contar qué nos ocurría entonces y no qué rastro quedó en nuestra memoria de aquella experiencia", afirmó.Fue en aquellos días cuando el escritor montillano, catedrático de Redacción Periodística de la Universidad de Sevilla, propuso a Jes Jiménez la posibilidad de publicar un libro que maridara algunos de los artículos que habían ido viendo la luz en la sección decon fotografías que "no se limitaran a ser simples ilustraciones de los textos, sino una interpretación gráfica de un momento tan dramático".A lo largo de 23 textos de Antonio López Hidalgo, acompañados por otras tantas fotografías de Jes Jiménez,ofrece las sensaciones que ambos autores vivieron a lo largo del año 2020, tras desatarse la alarma sanitaria a causa del coronavirus."Me gustan las fotos de Jes Jiménez porque en ellas escruto mis propias palabras, me identifico con la filosofía de sus propuestas y con la belleza de unas imágenes que no son comunes ver cualquier día", confesó López Hidalgo, sobre el trabajo realizado por el autor de la columnaque, finalmente, no pudo asistir al acto.