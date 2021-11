Asaja pronostica un mejor rendimiento para la actual campaña de la aceituna con respecto al pasado año

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

No obstante, “se prevé una mejora del rendimiento de tres puntos respecto a la campaña anterior, donde los rendimientos fueron excepcionalmente bajos, aunque las aceitunas existentes son pequeñas y arrugadas”. Sin embargo, “los secanos lo tendrán muy complicado para mejorar la calidad de los frutos”.Por otro lado, la meteorología y la situación económica del sector están adelantando la recolección. De hecho, cada campaña se observa un adelanto en la fecha de inicio de la recolección, pues si bien no se han alcanzado los rendimientos máximos en el fruto, la primera aceituna se moltura para aceite verde y es muy apreciada en el mercado.En cuanto a la producción, hace unas semanas la Consejería de Agricultura presentó el aforo de aceite según el cual se prevén en la provincia de Córdoba contará con 254.000 toneladas de aceite para la próxima campaña 2021/2022, lo que supone un 4,8 por ciento menos que la producción final de la pasada campaña y un 6,2 menos que la media de las últimas cinco campañas.En Andalucía, la producción de aceite de oliva que se estima es de 1.050.300 toneladas, lo que supone un descenso del 5,5 por ciento respecto a la producción final de la anterior y del 4,5 por ciento que la media de las cinco últimas campañas. Para el presidente de Asaja Córdoba, la estimación de la Junta de Andalucía es "ajustada, pero no definitiva" porque dependerá del comportamiento del invierno.