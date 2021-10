SATSE solicita a la Consejería de Salud que refuerce el personal de Hospitalización y UCI del Infanta Margarita

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El sindicato de Enfermería SATSE mantuvo recientemente una reunión con la Dirección Gerencia y de Enfermería, en calidad de Sindicato mayoritario en el Área de Gestión Sanaría Sur de Córdoba, para trasladar las necesidades de mejora de los profesionales" del Hospital Infanta Margarita, "que durante unos meses han estado eclipsados por la gestión de la pandemia, siendo el déficit de enfermeras en la UCI y plantas de hospitalización la principal exigencia de los profesionales".SATSE trasladó a los directivos del hospital que las plantas de Hospitalización del Infanta Margarita, con una dotación de 32 camas, no puede disponer de 4 profesionales de enfermería en turno de mañanas de lunes a viernes, 3 por la tarde de lunes a viernes, y sólo 2 los sábados, domingos y festivos y todas las noches."A los 32 pacientes hay que atenderlos los 7 días de la semana las 24 horas, insistiendo SATSE que la persona ingresada requiere un alto consumo de cuidados de enfermería, cuidados que no podemos facilitar en condiciones óptimas con una plantilla tan reducida", sostiene el sindicato.Por ello, SATSE insisten en que estas plantas de hospitalización presentan unas condiciones laborales "duras" por sobrecarga, lo que produce la fuga de profesionales de estos servicios, por lo que son en estas plantas de unidades asistenciales en las que existe un porcentaje más elevado de personal eventual."Es obligación de la Dirección adecuar la plantilla al volumen de trabajo, dos profesionales no pueden hacer el trabajo de cuatro, les pedimos planteen el asunto con seriedad donde hay que plantearlo", apunta el sindicato.Asimismo, sostienen, similar situación ocurre en la UCI del hospital egabrense –y que da cobertura al municipio de Baena–, con el agravante de la alta especialización de este servicio, en el que a los profesionales se les requieren unas destrezas, habilidades y competencias muy específicas, lo que hace imprescindible disponer de una plantilla suficiente y entrenada en el manejo de este tipo de pacientes.Ya en plena pandemia, SATSE remitió un escrito a la Dirección solicitando un incremento de plantilla para dar respuesta a las necesidades excepcionales que se estaban dando. "Fruto de la experiencia estresante vivida en el último año y medio, insiste SATSE, la sensatez y la inteligencia hacen ver a los profesionales la necesidad de disponer de 3 enfermeras por tuno los 365 días del año, lo que ha sido trasladado a la Dirección"."Es hora de solucionar el agravio ocurrido en 2009 cuando se inaugura la nueva UCI pasando de 6 a 12 BOX de pacientes críticos, quedando para después el incremento de plantilla, hoy 12 años y una pandemia después, es hora de dotar a este servicio de la plantilla adecuada", lamenta SATSE, a la vez que apunta que no debe ser inferior a 3 profesionales de enfermería por turno.Desde SATSE se espera que el equipo directivo plantee al SAS la necesidad de dimensionar la plantilla del hospital, para que la atención sanitaria a los pacientes ingresados mantenga los mismos niveles de calidad los 365 días del año, insistiendo SATSE que a iguales cargas de trabajo se necesitan los mismos recursos para mantener unos estándares de calidad óptimos.