Iprodeco pone a disposición de los empresarios de la provincia formación para mejorar sus ventas 'on line'

Estrategia de clientes satisfechos y seguros

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL





El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha organizado para los días 20 y 21 de octubre un ciclo de talleres on line, dirigido a empresarios, profesionales y emprendedores de la provincia de Córdoba, con el título. La presidenta de este organismo de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, ha destacado que con esta nueva acción formativa Iprodeco busca “ofrecer las herramientas y conocimientos necesarios para la venta on line, adaptándonos así a las exigencias y demandas del mercado”.“La digitalización está modificando comportamientos y hábitos de consumo a un ritmo vertiginoso. Consecuentemente, las estrategias de marketing y tácticas para llegar al cliente deben adaptarse a estos cambios, creando así más oportunidades de negocio”, ha resaltado Amo.La también vicepresidenta primera de la Diputación de Córdoba ha remarcado que “la finalidad de estos talleres es aumentar la visibilidad y ventas on line de los negocios cordobeses a través del conocimiento de las últimas tendencias de marketing digital”. “La digitalización del marketing permite llegar al público objetivo de forma más efectiva y medir resultados”, ha enfatizado Amo.Los participantes en estos talleres podrán profundizar, desde un punto de vista práctico, en las principales redes sociales, establecer una estrategia de marketing digital, realizar campañas de publicidad y conocer las herramientas para medir los resultados. Entre otros temas, durante el curso se hablará de Instagram para empresas, Google ads, creator estudio y business suite de Facebook, y Linkedin.El Instituto Provincial de Desarrollo Económico tiene prevista, también, la realización del taller, en el que autónomos, empresarios, profesionales y emprendedores de la provincia tendrán la posibilidad de desarrollar una estrategia de resolución de conflictos.Esta actividad tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre, en formato webinar, en horario de 10 a 12 horas y consta de dos bloques temáticos en los que se hablará de hoja de quejas y reclamaciones y arbitraje de consumo.La presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, ha señalado que “este taller tiene como finalidad mejorar la competitividad de las empresas a través del uso de herramientas de resolución de conflictos de consumo de una manera rápida y eficiente, para mejorar”. “El arbitraje, además de un sistema ágil, fácil y gratuito, otorga una etiqueta de garantía y calidad, que aporta beneficios al consumidor y a la empresa”, ha remarcado la diputada.