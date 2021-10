Empleo deja en Baena casi 300.000 euros en diversas ayudas dirigidas a autónomos y pymes de la localidad

Ayudas Entidades Locales

El delegado de Empleo, Formación, Trabajo autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Ángel Herrador, ha mantenido un encuentro con la nueva junta directiva de las Asociación de Empresarios de Baena, UNEBA, y con el Ayuntamiento, con el objetivo de informar sobre las distintas líneas de ayudas que la Consejería de Empleo tiene abiertas en la actualidad, tanto para empresas como para entidades locales.Herrador ha explicado que en el ámbito de las empresas, las dos más importantes son las dirigidas al mantenimiento del empleo de empresas con ERTE, dotada con 165 millones de euros y que estará abierta hasta el 26 de octubre y las de ayudas a la solvencia empresarial que se cerrarán el próximo 20 de octubre, está última dotada con 1.109 millones de euros.La primera, la dirigida a empresas con ERTE “prevé beneficiar a 6.753 empresas cordobesas y sucede a una convocatoria anterior aprobada en el mes de abril, que benefició en Córdoba a 2.453 empresas abonando 8,7 millones de euros a las mismas” ha concretado el delegado.Pueden acogerse al incentivo las empresas con una plantilla media de hasta 20 trabajadores en el último año, que estén o hayan estado en ERTE desde el 14 de marzo de 2020 independientemente de la actividad económica a la que se dediquen, esta el la principal novedad con respecto a la convocatoria anterior.La solicitud debe presentarse por vía telemática, a través de un formulario disponible en web del SAE que incluye entre otros aspectos una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos, y la cuenta bancaria donde se realizará el cien por cien del ingreso tras recibir la resolución favorable. No se requiere que, junto a la solicitud, se presente documentación adicional.En cuanto a la segunda línea de ayudas a la que ha hecho referencia en este encuentro el responsable territorial, han sido las ayudas a la solvencia empresarial. “Finalmente el Gobierno ha incluido unas modificaciones, que aunque llegan tarde, pero por lo menos permiten que un mayor número de autónomos y empresas puedan acogerse a ellas” ha matizado Herrador.Asimismo, ha explicado los tres conceptos a los que se podrán acoger las empresas para solicitar la subvención, “deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros pendientes de pago; compensar los costes fijos ya pagados incurridos; y pérdidas generadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021”.El delegado de Empleo ha incidido en que los autónomos en régimen de módulos no deben acreditar la reducción de actividad ni las pérdidas en 2019, de manera que tan solo deben presentar copia de las facturas de los costes fijos incurridos en el periodo delimitado”.Durante el encuentro Herrador ha puesto de manifiesto el esfuerzo y trabajo que la Junta está desarrollando para intentar que esta pandemia se cobre el menor número de empresas y empleo. “En este municipio, en 2020 fueros casi 300.000 euros en ayudas que recibieron los autónomos de esta localidad entre las diferentes ayudas que pusimos en marcha como la de 300 euros, ayudas al alquiler, ayudas 1.000 euros o la ampliación de la tarifa plana”.Además de abordar estas ayudas se ha hablado también del ámbito comercial y de la posibilidad de que Baena pueda volver a tener un Centro Comercial Abierto. Herrador les ha explicado que en breve se publicará la línea de subvenciones dirigida a ayuntamientos en este ámbito y al final de año se lanzará la centrada en pymes comerciales.