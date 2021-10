El PSOE de Baena condena los mensajes vertidos en las redes que instan a "abatir" a personas de izquierdas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El PSOE de Baena ha condenado mediante una nota de prensa los mensajes lanzados en redes sociales contra personas de ideología progresista en los que se dice textualmente que "cualquier persona de índole política de izquierdas o socialista debe ser abatida con un arma de fuego en el Paseo de Baena", lugar en el que, precisamente, lugar donde fueron fusiladas cientos de personas al inicio de la Guerra Civil.La secretaria general del PSOE en Baena, María Jesús Serrano, considera "inadmisibles" este tipo de mensajes que "promueven el odio contra personas de determinada ideología" y que "en este caso es contra personas progresistas pero que pensaríamos lo mismo si el ataque fuera contra otra ideología". Serrano ha pedido que se suprima este mensaje inmediatamente y ha anunciado que "nos reservamos las acciones legales que procedan al respecto" porque "respetamos la libertad de expresión pero no podemos consentir estas afirmaciones".Además ha tachado de "reprobable" la incitación al uso de las armas de fuego y "además utilizando un lugar con la simbología que tiene el Paseo de Baena por las personas que fueron fusiladas en el mismo". Para la dirigente socialista "no todo vale en la discrepancia política y éste es uno de estos casos en los que no se puede amenazar de esta manera a todas las personas de una determinada sensibilidad política".Por su parte, el coordinador del grupo Baena nos Une, donde se ha publicado el mensaje, señala en un tweet que "no se responsabiliza de las barbaridades que a cada uno le da por soltar de vez en cuando" y añade que "el que no sea civilizado sobra en este grupo".